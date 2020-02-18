Про це вона сказала в інтерв’ю LB.ua.

Вона підтвердила, що її кандидатуру розглядали на заміну міністру розвитку громад і територій Олені Бабак, але вона відмовилася.

Пояснила своє рішення Шуляк такими словами: “Моїх амбіцій не було більше, ніж моїх знань”.

“Міністерство регіонального розвитку займається не тільки будівництвом. Якщо в будівництві (можу без перебільшення сказати) я один з кращих фахівців, то в сферах децентралізації, регіонального розвитку мені треба ще дуже багато вчитися. Що якщо я не завершу реформу децентралізації? Що буду робити з регіонами, де реформа йде повільно? Мого внутрішнього ресурсу не вистачило б на те, щоб погодитися. Моїх амбіцій не було більше, ніж моїх знань”, – сказала вона.