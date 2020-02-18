Про це вона сказала в інтерв’ю LB.ua.
Вона підтвердила, що її кандидатуру розглядали на заміну міністру розвитку громад і територій Олені Бабак, але вона відмовилася.
Пояснила своє рішення Шуляк такими словами: “Моїх амбіцій не було більше, ніж моїх знань”.
“Міністерство регіонального розвитку займається не тільки будівництвом. Якщо в будівництві (можу без перебільшення сказати) я один з кращих фахівців, то в сферах децентралізації, регіонального розвитку мені треба ще дуже багато вчитися. Що якщо я не завершу реформу децентралізації? Що буду робити з регіонами, де реформа йде повільно? Мого внутрішнього ресурсу не вистачило б на те, щоб погодитися. Моїх амбіцій не було більше, ніж моїх знань”, – сказала вона.
- Верховна Рада України підтримала сьогодні звільнення Альони Бабак із посади міністра розвитку громад і територій України.
- Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля віце-прем’єр-міністром – міністром розвитку громад і територій України.
- Відставка міністра розвитку регіонів Альони Бабак пов’язана з боротьбою за контроль над Державною архітекторно-будівельною інспекцією. Про це йдеться в статті #Букв “Як при Зеленському на будівельні схеми повернулись смотрящі часів Януковича”.