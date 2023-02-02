Швейцарія може переглянути формат свого нейтралітету щодо постачання танків Україні – Bloomberg

В горах східної Швейцарії майже 100 танків Leopard 2 були законсервовані протягом десяти років, призначених для виведення з експлуатації, у сподіванні, що бронетанкова війна в Європі залишилася в минулому.

Про це мовиться у матеріалі Bloomberg.

Повторна поява на публіці минулими вихідними після оголошення Німеччини та інших європейських держав спорядити свої танки Україні для захисту від атак Росії, посилила дебати в столиці Берні про те, як і коли відома нейтральна країна може активізувати власну допомогу.

Зараз про постачання зброї безпосередньо на поле бою не може йтися. Проте головні політики тепер закликають продати Leopard Польщі, Словаччині та Чехії, замінивши танки, які їхні уряди постачать в Україну.

До парламенту країни вже внесено проєкт закону, який дозволить Німеччині, Іспанії та Данії поставити Україні боєприпаси, вироблені у Швейцарії. Також у законопроєкті пропонується дозволити продати Польщі, Словаччині та Чехії танки Leopard.

Ще рік тому, до повномасштабного нападу Росії на Україну, подібні дискусії у Швейцарії неможливо було уявити.

Війна змінила дискусію в Швейцарії, — каже членкиня парламенту від центристської та пробізнес партії FDP Майя Рінікер, яка представила пропозицію віддати танки. Ми не можемо відмовитися від нейтралітету Швейцарії, але нам потрібно поговорити про те, які можливості ми маємо для підтримки країн, які відстоюють ті ж демократичні цінності, що й Швейцарія”.

Рішення Німеччини порушити історичне табу та відправити Leopards в Україну, а також зростаюча міжнародна критика Швейцарії за блокування постачання зброї на прохання союзників спровокували зміну настроїв населення.

Під час нещодавнього опитування більш ніж половина населення загалом підтримали дозвіл реекспорту швейцарської амуніції для допомоги Україні у військових діях.

Будь-який продаж танків вимагатиме широкомасштабного виведення з експлуатації, а отже, також резолюції парламенту. Досі Швейцарія не отримувала жодного запиту від Німеччини про продаж деяких танків, а також не має запитів від інших країн.

Рінікер закликала офіційно вивести з озброєння танки Leopard, а потім продати їх східним сусідам Швейцарії всього за один символічний франк за умови, що ці танки ніколи не будуть реекспортовані в Україну. За її словами, Швейцарії не потрібні всі танки, і хоча її пропозиція була відхилена в першому читанні минулого тижня, вона прагне знову проштовхнути цю ідею на голосування цієї весни.

Цю ідею також підтримує лівоцентристська партія Gruenliberale.

Водночас Томас Ескі, депутат від консервативної партії SVP, яка є найбільшою окремою партією в швейцарському парламенті, заявив, що відхилятиме пропозиції, що порушують нейтралітет Швейцарії.

Комітет з політики безпеки нижньої палати парламенту минулого тижня проголосував за скасування положень, які Швейцарія укладає в угодах з іншими країнами щодо продажу зброї, які забороняють їм реекспорт цих боєприпасів, якщо зброя призначена для України. У верхній палаті законодавці вже працюють над тим самим.

Це рішення було названо “історичним” відходом від нейтралітету Швейцарії, і воно було прийняте майже через рік після того, як Швейцарія здивувала багатьох і погодилася прийняти санкції Європейського Союзу, накладені на російського президента Володимира Путіна та інших російських політичних, бізнесових і військових діячів.