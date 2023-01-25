Федеральна рада Швейцарії вирішила запровадити подальші санкції проти Росії, які були ухвалені Європейським Союзом у межах дев'ятого санаційного пакета.

Про це мовиться на офіційному сайті уряду.

Раніше Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER) в межах своєї компетенції схвалив санкції ще проти близько 200 фізичних та юридичних осіб.

Зараз Швейцарія вирішила приєднатися до решти заходів дев’ятого пакета санкцій ЄС. Серед них: заборона на надання послуг у сфері тестування продукції, реклами, маркетингових досліджень і соціологічних опитувань. А також нові заходи контролю та обмеження на експорт різних товарів, зокрема товари подвійного призначення, товари для військово-технічних досліджень або для розвитку сектора оборони і безпеки, або товари, що сприяють посиленню промислового потенціалу РФ.

Також заборона на експорт товарів для аерокосмічної галузі буде поширена на двигуни для літаків і безпілотників. Так само будуть заборонені нові інвестиції в гірничодобувний сектор Росії.

Крім цього, Федеральна рада ухвалила нове положення щодо ембарго на зброю. Відтепер, Швейцарія може звільняти від ембарго на постачання зброї щодо обладнання для розмінування, яке буде використовуватися в Україні в кожному конкретному випадку. При наданні ліцензії на експорт будуть вжиті заходи для забезпечення того, щоб матеріал використовувався законно та за призначенням.

Нагадаємо, що 15 грудня 2022 року дипломати Європейського Союзу погодили дев’ятий пакет санкцій через російське вторгнення в Україну. Пакет має на меті придушити “зміцнення російського промислового потенціалу” за допомогою розширеного списку зі 169 організацій, що постачають товари, “які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки”.

Двигуни безпілотників, хімічне та біологічне обладнання, засоби боротьби з масовими заворушеннями та електронні компоненти підпадають під ці нові санкції, йдеться в тексті закону.

ЄС також хоче розширити список санкційних товарів, що використовуються в авіаційній та космічній промисловості “включаючи авіаційні двигуни та їх частини”, а також розміщує під нові обмеження “ноутбуки, жорсткі диски, камери та об’єктиви”.

В окремому документі, що деталізує список нових організацій, які підпадають під санкції, передбачається призупинення дії ліцензій на мовлення для російських каналів “НТВ/НТВ Мир”, “Россия 1”, “РЕН ТВ” і “Первого канала”.

Крім цього, нещодавно посли Європейського Союзу погодили продовження всіх економічних санкцій щодо Росії ще на шість місяців. Відтак, посли ЄС схвалили відповідь пропагандистському телеканалу RT і російському “Сбербанку” щодо виключення з санкційного списку. Вони відмовили російським компаніям.