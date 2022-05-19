Через два з половиною місяці після тимчасового закриття, Швейцарія знову відкриває своє посольство в Україні. Посол Клод Вільд та група з чотирьох співробітників Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії, повернуться до Києва протягом декількох днів.

Про це повідомляє Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії.

Посольство Швейцарії розпочне свою роботу у Києві. Члени посольства прибудуть до столиці протягом найближчих днів. Це рішення ґрунтується на глибокому аналізі безпекової ситуації у Києві. Також у посольстві Швейцарії продовжать працювати місцеві українські співробітники.

“Фізична присутність Посла Швейцарії та його команди полегшить контакти з українською владою. А це є важливим аспектом у зв’язку з Міжнародною конференцією з відновлення України, яка відбудеться у Лугано 4 та 5 липня”, – йдеться у заяві.

Найближчими тижнями команда посольства також займеться такими нагальними питаннями, як координація проектів з відновлення та розвитку, гуманітарної допомоги та висвітлення в ЗМІ ситуації в Україні.

Нагадаємо, що 28 лютого посольство Швейцарії в Києві було закрито з міркувань безпеки. Натомість посольство продовжувало свою роботу з Берна, Кишинева та Бухареста.