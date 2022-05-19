Про це повідомляє Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії.
Посольство Швейцарії розпочне свою роботу у Києві. Члени посольства прибудуть до столиці протягом найближчих днів. Це рішення ґрунтується на глибокому аналізі безпекової ситуації у Києві. Також у посольстві Швейцарії продовжать працювати місцеві українські співробітники.
“Фізична присутність Посла Швейцарії та його команди полегшить контакти з українською владою. А це є важливим аспектом у зв’язку з Міжнародною конференцією з відновлення України, яка відбудеться у Лугано 4 та 5 липня”, – йдеться у заяві.
Найближчими тижнями команда посольства також займеться такими нагальними питаннями, як координація проектів з відновлення та розвитку, гуманітарної допомоги та висвітлення в ЗМІ ситуації в Україні.
Нагадаємо, що 28 лютого посольство Швейцарії в Києві було закрито з міркувань безпеки. Натомість посольство продовжувало свою роботу з Берна, Кишинева та Бухареста.
- Нагадаємо, що за даними українського МЗС, роботу у Києві вже відновили 16 іноземних посольств. Проте у посольстві Сполучених Штатів Америки поки не готові говорити про повернення до столиці України.
- У Києві відновило роботу посольство Ізраїлю в Україні. У його відкритті взяв участь дипломат Михайло Бродський.
- Виконувач обов’язків посла США в Україні Крістіна Квін та група американських дипломатів 8 травня повернулися до посольства в Києві вперше з початку повномасштабного нападу РФ.