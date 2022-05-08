Виконувач обов’язків посла США в Україні Крістіна Квін та група американських дипломатів 8 травня повернулися до посольства в Києві вперше з початку повномасштабного нападу РФ.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Посольство США в українській столиці закрили в середині лютого через занепокоєння військовими маневрами РФ. Невелику групу американських дипломатів перевели до Львова, перш ніж перевезти до Польщі. 24 лютого — того ж дня, коли почалося повномасштабне військове вторгнення РФ — США зупинили роботу дипломатичної служби у Львові.

Наприкінці квітня під час візиту до Києва держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США повернуть в Україну дипломатів. Після цього повідомлення дипломати почали здійснювати одноденні поїздки до Львова.

Візит Квіна та інших американських дипломатів до Києва припадає на День перемоги в Європі. В цей же день перша леді Джилл Байден здійснила несподіваний візит до України.