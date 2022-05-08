Про це інформує американський телеканал CNN.
Посольство США в українській столиці закрили в середині лютого через занепокоєння військовими маневрами РФ. Невелику групу американських дипломатів перевели до Львова, перш ніж перевезти до Польщі. 24 лютого — того ж дня, коли почалося повномасштабне військове вторгнення РФ — США зупинили роботу дипломатичної служби у Львові.
Наприкінці квітня під час візиту до Києва держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США повернуть в Україну дипломатів. Після цього повідомлення дипломати почали здійснювати одноденні поїздки до Львова.
Візит Квіна та інших американських дипломатів до Києва припадає на День перемоги в Європі. В цей же день перша леді Джилл Байден здійснила несподіваний візит до України.
- Нагадаємо, 8 травня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідав місто Ірпінь на Київщині, аби на власні очі пересвідчитися у воєнних злочинах, котрі вчиняли росіяни під час тимчасової окупації міста.
- Цього ж дня до Києва з офіційним візитом прибула очільниця Бундестагу Бербель Бас. Політикиня візьме участь у політичних перемовинах.
- 8 травня, Україна відзначає День пам’яті та примирення. Цей день має на меті вшанування подвигу України, її внеску у перемогу над гітлерівською Німеччиною у Другій світовій війні, та пам’яті її жертв. Українські політичні діячі вітають спільноту з цією датою.