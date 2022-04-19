Про це повідомляють #Букви.
За інформацією міністерства закордонних справ України, станом 18 квітня до Києва повернулись 16 посольств іноземних держав, які покинули місто через широкомасштабне вторгнення Росії.
Серед тих, хто повернувся до української столиці:
- представництво Європейського Союзу
- представництво Франції
- представництво Італії
- представництво Латвії
- представництво Литви
- представництво Естонії
- представництво Польщі
- представництво Туреччини
- представництво Чехії
- представництво Словенії
- представництво Ватикану
- представництво Молдови
- представництво Грузії
- представництво Казахстану
- представництво Таджикистану
- представництво Туркменістану
Як зауважили у МЗС України, повернення посольств – це одне зі свідчень підтримки та віри в Україну.
Водночас відновити роботу у Києві поки не готове посольство США в Україні. Як повідомила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі, Сполучені Штати хочуть відновити роботу в столиці України, проте рішення щодо цього будуть ухвалювати у Держдепартаменті США.
За словами Псакі, відновити роботу посольства у Києві – це мета США, але Держдеп спершу повинен оцінити безпекову ситуацію.
“Це все відбувається через Держдеп. Вони дають рекомендації про те, коли можна повернутись. Але повернення – це наша мета, звичайно. Тому що дипломатична присутність на місцях – це дуже важливо”, – зауважила Псакі.
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