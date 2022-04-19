За даними українського МЗС, роботу у Києві вже відновили 16 іноземних посольств. Проте у посольстві Сполучених Штатів Америки поки не готові говорити про повернення до столиці України.

Про це повідомляють #Букви.

За інформацією міністерства закордонних справ України, станом 18 квітня до Києва повернулись 16 посольств іноземних держав, які покинули місто через широкомасштабне вторгнення Росії.

Серед тих, хто повернувся до української столиці:

представництво Європейського Союзу представництво Франції представництво Італії представництво Латвії представництво Литви представництво Естонії представництво Польщі представництво Туреччини представництво Чехії представництво Словенії представництво Ватикану представництво Молдови представництво Грузії представництво Казахстану представництво Таджикистану представництво Туркменістану

Як зауважили у МЗС України, повернення посольств – це одне зі свідчень підтримки та віри в Україну.

Водночас відновити роботу у Києві поки не готове посольство США в Україні. Як повідомила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі, Сполучені Штати хочуть відновити роботу в столиці України, проте рішення щодо цього будуть ухвалювати у Держдепартаменті США.

За словами Псакі, відновити роботу посольства у Києві – це мета США, але Держдеп спершу повинен оцінити безпекову ситуацію.

“Це все відбувається через Держдеп. Вони дають рекомендації про те, коли можна повернутись. Але повернення – це наша мета, звичайно. Тому що дипломатична присутність на місцях – це дуже важливо”, – зауважила Псакі.