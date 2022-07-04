В ООН закликали світову спільноту до солідарності для подолання руйнівних наслідків війни РФ проти України. Відповідну заяву виголосив 4 липня німецький дипломат, директор проєктів Програми розвитку ООН (ПРООН, UNDP) Ахім Штайнер. Він виступив у швейцарському Лугано перед початком Конференції з відновлення України (URC2022). У конференції беруть участь близько 1000 представників країн-донорів, міжнародних організацій та фінансових інституцій.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

Допомога Києву не стане надмірним тягарем для Заходу, зазначив Штайнер, і додав, що Німеччина у своїй історії також відчувала солідарність.

“Допомога Україні — на користь самій Європі, бо також допоможе нам не опинитися в ще більш катастрофічній ситуації”, – наголосив політик.

Окрім цього, він переконаний, що РФ необхідно притягнути до відповідальності. За словами дипломата, через резолюцію ООН може бути створений спеціальний фонд. У деталях говорити про це – “все ще трохи передчасно”, пояснив Штайнер, зазначивши, що вся увага зараз “зосереджена на припиненні бойових дій”.

Своєю чергою, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив учасників зустрічі, що для відновлення його країни потрібно не менше $750 млрд. За словами Шмигаля, фінансувати цей процес слід зокрема з коштів російської держави та олігархів, заморожених у всьому світі в межах санкцій проти Москви – обсяг цих коштів український прем’єр оцінив у межах від $300 до $500 млрд.

План відновлення, представлений главою українського уряду, налічує кілька сотень сторінок. Він також передбачає фінансову підтримку України іншими державами, приватним сектором, а також видачу їй кредитів. Водночас Денис Шмигаль закликав учасників зустрічі в Лугано якнайшвидше допомогти його країні відновити, де це екстрено необхідно, водопостачання та побудувати нові мости замість зруйнованих.

Раніше міністерка з питань економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце висловила думку, що післявоєнне відновлення України триватиме десятиліття. За її оцінкою, йдеться про проблему міжнародного рівня, з якою Євросоюз не впорається самостійно. Шульце оцінила витрати у сотні млрд євро. Водночас нагадала про проблему корупції в Україні та зазначила, що програма допомоги має передбачати цільове витрачання коштів.

Довідка. 4 липня у швейцарському Лугано стартувала дводенна Конференція щодо післявоєнного відновлення України. Український аналог “плану Маршалла” — велику програму не лише відбудови, а й загальної трансформації України та її економіки — представляє український уряд. Конференція в Лугано є п’ятою з питань надання підтримки України. Попередні 4 проходили під гаслами допомоги втіленню та реалізації реформ.