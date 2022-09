Про це повідомила глава МЗС Швеції Анн Лінде.

“Уряд Швеції сьогодні вирішив передати Україні понад 500 000 доз вакцини проти COVID-19 Pfizer/BioNTech. Пожертвування Швеції є відповіддю на запит України минулого тижня про півмільйона доз”, – зазначила Анн Лінде.

The Swedish Government has today decided to donate more than 500 000 doses of the Pfizer/BioNTech COVID-19 vaccine to Ukraine. Sweden’s donation is in response to a request from Ukraine last week for half a million doses. 🇸🇪🇺🇦 @DmytroKuleba https://t.co/JIqk2OUGyL

— Ann Linde (@AnnLinde) September 13, 2022