Новий уряд Швеції дистанціюється від курдського ополчення в Сирії YPG для того, аби Туреччина схвалила вступ Швеції до НАТО.

Про це повідомляє Reuters.

Туреччина вважає Сирійське курдське ополчення і його політичне відгалуження пов’язаними із Робітничою партією Курдистану, яка почала повстання проти Туреччини у 1980 році. У Туреччині, США та ЄС ця партія вважається терористичним угрупованням.

Проте Швеція разом зі Сполученими Штатами та кількома іншими членами НАТО підтримали курдське ополчення YPG у боротьбі проти Ісламської держави.

“Існує надто тісний зв’язок між цими організаціями та РПК, для того, щоб це позитивно вплинуло на відносини між нами та Туреччиною. Основна мета Швеції – це членство в НАТО” – заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом та підтвердив кроки країни щодо дистанціювання від курдів.

Цей крок був зроблений лише за кілька днів до того, як прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вирушить до Анкари, щоб спробувати переконати президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана дозволити Швеції приєднатися до НАТО.

Зазначимо, що Туреччина наполягає на тому, щоб Швеція врегулювати питання з курдами. Анкара чекає реалізацію заяв від Стокгольма, щоб зняти вето на вступ до НАТО. За словами речника правлячої партії Омера Челіка, Туреччина навряд зніме свої заперечення щодо заявки країни на вступ до НАТО, бо чекає дій, а не слів.

“Ці заяви Швеції хороші, але недостатньо, поки вони не будуть реалізовані. Ми чекаємо, коли вони втіляться у життя”, – сказав він.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наполягав на тому, аби шведська влада видала підозрюваних у тероризмі. Через це питання Анкара не планує автоматично долучитися до ратифікації заявки на вступ до НАТО.

Зауваження Челіка напередодні візиту генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга цього тижня та окремої поїздки нового прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона наступного тижня показали, що Туреччина автоматично не приєднається до інших членів альянсу та не ратифікує заявки на членство.

Нагадаємо, що Швеція та Фінляндія вирішили змінити нейтральний статус і вступити до НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Альянс підтримав те, аби вони долучилися до блоку. Країни подали заявки без плану дій щодо членства.

Довідково. Загони народної оборони (YPG) — національна армія Сирійського Курдистану. Група зайняла оборонну позицію, ведучи боротьбу проти всіх інших груп — учасниць Громадянської війни в Сирії, що намагаються діяти на територіях, заселених курдами. Групу заснувала Курдська Партія Демократичний союз (PYD) та Курдський верховний комітет (DBK) після зіткнень 2004 року в Камишли, проте вона була неактивною до початку Громадянської війни в Сирії. Своєю метою група декларує підтримку порядку та захист життів громадян курдських поселень.

До складу YPG входять чоловіки та жінки з різних громад курдського регіону Сирії. YPG представляє себе як демократичну народну армію і проводить внутрішні вибори як метод призначення офіцерів. При переважній кількості курдів, до групи входить також значна кількість арабів, включно з противниками основної сирійської опозиції та місцевими зі змішаних або арабських сіл з територій, що перебувають під контролем YPG.