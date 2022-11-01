Туреччина наполягає на тому, щоб Швеція врегулювати питання з курдами. Анкара чекає реалізацію заяв від Стокгольма, щоб зняти вето на вступ до НАТО.

Про це повідомило Bloomberg.

За словами речника правлячої партії Омера Челіка, Туреччина навряд зніме свої заперечення щодо заявки країни на вступ до НАТО, бо чекає дій, а не слів.

“Ці заяви Швеції хороші, але недостатньо, поки вони не будуть реалізовані. Ми чекаємо, коли вони втіляться у життя”, – сказав він.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наполягав на тому, аби шведська влада видала підозрюваних у тероризмі. Через це питання Анкара не планує автоматично долучитися до ратифікації заявки на вступ до НАТО.

“Зауваження Челіка напередодні візиту генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга цього тижня та окремої поїздки нового прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона наступного тижня показали, що Туреччина автоматично не приєднається до інших членів альянсу та не ратифікує заявки на членство”, – зазначили в агентстві.

Зазначимо, що Швеція та Фінляндія вирішили змінити нейтральний статус і вступити до НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Альянс підтримав те, аби вони долучилися до блоку. Країни подали заявки без плану дій щодо членства.

Щоб Швеція та Фінляндія вступили до НАТО вони мають отримати згоду всіх 30 країн-членів. Проте Туреччина виступила проти через прийом біженців. На думку Анкари, країни прикривають осіб, які є курдськими сепаратистами. Адміністрація Ердогана вимагає, аби їх екстрадували.