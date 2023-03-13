Лідер Китаю Сі Цзіньпін може відвідати Росію вже наступного тижня. Візит планується до Москви.

Про це повідомило Reuters.

Видання зіслалося на анонімні джерела, які стверджували, що наміри візиту до Москви з боку лідера КНР з’явилися, коли Китай запропонував свій мирний план щодо російсько-української війни. На Заході спробу Пекіна сприйняли скептично через дипломатичну підтримку Китаєм Росії.

30 січня прокремлівське ТАСС повідомляло, що президент РФ Володимир Путін запросив Сі відвідати країну навесні. The Wall Street Journal припускало, що візит може відбутися у квітні або на початку травня.

Міністерство закордонних справ Китаю не відразу відповіло на прохання прокоментувати можливість поїздки глави КНР до Росії. У Кремлі ж відмовилися від коментарів.

Минулого місяця до Москви приїжджав головний дипломат Китаю Ван Ї. Путін дав йому зрозуміти, що Сі може здійснити візит до столиці РФ.