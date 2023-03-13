Про це повідомило Reuters.
Видання зіслалося на анонімні джерела, які стверджували, що наміри візиту до Москви з боку лідера КНР з’явилися, коли Китай запропонував свій мирний план щодо російсько-української війни. На Заході спробу Пекіна сприйняли скептично через дипломатичну підтримку Китаєм Росії.
30 січня прокремлівське ТАСС повідомляло, що президент РФ Володимир Путін запросив Сі відвідати країну навесні. The Wall Street Journal припускало, що візит може відбутися у квітні або на початку травня.
Міністерство закордонних справ Китаю не відразу відповіло на прохання прокоментувати можливість поїздки глави КНР до Росії. У Кремлі ж відмовилися від коментарів.
Минулого місяця до Москви приїжджав головний дипломат Китаю Ван Ї. Путін дав йому зрозуміти, що Сі може здійснити візит до столиці РФ.
- У Китаї призначили нового главу оборонного відомства. Посаду обійматиме Лі Шанфу, який п’ять років перебуває під санкціями США через, зокрема, співпрацю з Росією.
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- Індія та Австралія поглиблюють свої безпекові та економічні зв’язки, водночас обидві країни прагнуть диверсифікувати свої експортні ринки, зміцнити ланцюжки постачань та модернізувати свої війська в умовах зростання напруженості у відносинах з Китаєм.