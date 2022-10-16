Під час виступу на ХХ з'їзді Комуністичної партії Китаю (КПК) глава КНР Сі Цзіньпін відкрив XX з'їзд Комуністичної партії Китаю, на якому, як очікується, він буде переобраний на третій п’ятирічний термін, чим закріпить свою роль найвпливовішого правителя країни з часів Мао Цзедуна. У своїй промові він вже оголосив про прагнення у швидшому темпі розвивати збройні сили КНР.

Про це пише CNN.

Сі заявив, що Китай прискорить розбудову збройних сил світового класу та зміцнить свою здатність створювати потенціал стратегічного стримування.

Китай повинен дотримуватися абсолютного лідерства партії у збройних силах, зазначив Сі у своєму виступі перед приблизно 2300 делегатами у Великій залі народних зборів.

Традиційно на цих зустрічах відбувалася впорядкована передача влади: за згодою вищий партійний лідер, який відпрацював два п’ятирічні терміни, передає естафету ретельно обраному наступнику.

Проте цього року Сі, як очікується, зруйнує цей прецедент, вступивши на третій термін як генеральний секретар партії та відправивши Китай у нову еру сильного правління та невизначеності щодо того, коли і як країна побачить нового лідера.

В результаті 20-й з’їзд партії є одним із найважливіших і ретельно відстежуваних партійних зборів за останні десятиліття і багато розповість про спрямування другої за величиною економіки світу на наступні п’ять років.

Що таке з’їзд партії?

Національний з’їзд Комуністичної партії Китаю, відомий просто як партійний з’їзд, — це конклав тривалістю приблизно тиждень, який збирається один раз на п’ять років, щоб призначити нових лідерів, обговорити зміни до конституції партії та викласти політичний порядок денний для країни.

Сам Конгрес, який зазвичай проводиться в жовтні або листопаді, збирає майже 2300 ретельно відібраних членів Комуністичної партії, які називаються делегатами, з усієї країни. Ці делегати варіюються від вищих провінційних посадовців і військових до професіоналів різних секторів і так званих низових представників, таких як фермери та промислові робітники. Згідно з даними, оприлюдненими напередодні з’їзду, трохи більше чверті складають жінки, тоді як близько 11% походять з етнічних меншин.

Ця когорта також включає ієрархію Комуністичної партії Китаю, яка є однією з найбільших політичних партій світу з понад 96 мільйонами членів.

У цій ієрархії є три різні кола влади. Близько 400 делегатів Національного конгресу є членами елітного Центрального комітету партії, який, своєю чергою, включає членів вищого ешелону: Політбюро з 25 членів та його Постійний комітет – найпотужніший орган прийняття рішень у Китаї, який зазвичай складається з п’яти-дев’яти осіб під головуванням генсека.

Зустріч присвячена лише Комуністичній партії – головному джерелу влади в Китаї – і, зрештою, буде керувати тим, хто займе державні посади.

Як обирається вище керівництво?

Хоча голосування відбувається на з’їзді партії, багато хто сприймає це як формальність, а не як справжній виборчий процес. Натомість вважається, що справжні рішення приймаються під час непрозорого процесу за участю вищих лідерів, який починається задовго до Конгресу.

Під час з’їзду делегати проголосують за новий Центральний комітет – основний партійний керівний орган, що складається з близько 200 дійсних членів і ще приблизно 200 альтернативних членів, який проводить регулярні засідання і відповідає за офіційний вибір членів Політбюро.

Одразу після завершення з’їзду новостворений 20-й Центральний Комітет збирається на своє перше пленарне засідання, де вони обирають Політбюро та його Постійний комітет.

Спостерігачі за елітною політикою Китаю вважають, що рішення щодо того, хто займе ці чільні посади, зазвичай приймаються протягом місяців кулуарних переговорів між вищими партійними лідерами, де різні впливові гравці чи фракції намагатимуться висунути своїх кандидатів, причому вибір буде прийнято задовго до початку зборів.

Вважається, що цього разу Сі значною мірою усунув своїх конкурентів і послабив владу старост партії, які в минулому, як вважалося, відігравали важливу роль у прийнятті таких рішень.

Чому цей Конгрес відрізняється від попередніх?

Понад два десятиліття новий генеральний секретар призначався на кожному другому Конгресі.

Але після останнього Конгресу в 2017 році Сі заявив про плани міцно контролювати всі аспекти того, що вважається потрійною владою в Китаї: контроль над партією, державою та військовими. Наприклад, на останньому з’їзді він порушив традицію і не висунув потенційного наступника до Постійного комітету.

Потім, через кілька місяців, законодавчий орган Китаю скасував обмеження терміну перебування президента Китаю. Багато хто вважав, що це дозволить Сі продовжувати третій термін на посаді глави держави, водночас зберігаючи свій контроль над партією, де знаходиться справжня влада.

Яких ще змін чекати від цього Конгресу?

З’їзд відкривається генеральним секретарем, який зачитує звіт про роботу, у якому підсумовуються досягнення партії за останні п’ять років і вказується напрямок політики, яку вона буде приймати протягом наступних п’яти років.

Цього року спостерігачі будуть стежити за ознаками пріоритетів партії, коли мова йде про її обмежувальну політику нульового поширення COVID-19, розв’язання економічних проблем і проголошену мету “возз’єднання” з Тайванем.

Також очікується, що Сі зміцнить свою спадщину, ймовірно, шляхом внесення поправок до конституції партії, що є регулярною частиною кожного Конгресу.

Минулого місяця Політбюро обговорювало ці зміни під час запланованого засідання, згідно з заявою уряду, яка не містила конкретних деталей.

У 2017 році Сі став першим лідером після Мао Цзедуна – засновника комуністичного Китаю – чия філософія була додана до конституції ще при владі, і спостерігачі припустили, що цього разу ключові принципи Сі можуть бути закріплені далі.

Ці деталі свідчать про те, яку владу Сі має у верхніх ешелонах партії – і наскільки сильною є його підтримка, коли він вступає на свій очікуваний, порушуючи норми третій термін, очолюючи одну з наймогутніших країн світу.