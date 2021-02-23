Під Офісом президента на Банковій в Києві триває масштабна акція на підтримку ув'язненого одеського активіста Сергія Стерненка. Силовики блокують доступ мітингувальників до ОПУ, а активісти вимагають зустрічі з президентом.

Про це повідомляють кореспонденти #Букв.

Сьогодні на вулиці Банковій біля Офісу президента — багатосотенна акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка. #Букви ведуть онлайнову трансляцію з мітингу.

Напередодні початку акції, що був заплановий на 20:00, до місця її проведення почали стягувати силовиків. Вони вишикувалися у два кордони, один з них — безпосередньо від Офісом президента.

Багатосотенний натовп мітингувальників спершу вимагав від правоохоронців пропустити їх до будівлі Офісу президента, а потім — почав прориватися через кордон. Утім, силовикам вдається відтісняти протестувальників все далі і далі від будівлі.

Протестувальники скандували “Слуга виходь — народ прийшов”, вимагаючи зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, однак ніхто не вийшов.

Розпочалися зіткнення: протестувальники закидали поліціянтів фаєрами та петардами.

Кореспондентові #Букв вдалося зафільмувати, як поліціянти намагалися завадити цьому і відбулася сутичка із запаленим фаєром в руках.

Також кореспондент зафіксував, як протестувальники почали застосовувати силу проти поліціянта. Однак інші учасники акції почали закликати не чіпати правоохоронця.

Під час зіткнень правоохоронці застосовували проти протестувальників газ:

Нагадаємо, сьогодні Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна.

В залі Приморського районного суду Одеси активіст Сергій Стерненко зателефонував президенту Володимиру Зеленському і “подякував” за вирок.

Активісти, що прийшли підтримати Сергія Стерненка, розлютив вирок – під судом лунали вибухи петард та сталися сутички.

Про справу, за якою Стерненко отримав вирок у деталях — в матеріалі #Букв.