Користувачі знову знайшли передбачення в "Сімпсонах". На цей раз творці мультсеріалу передбачили запуск ракети Crew Dragon і масові безлади в США.

Про це розповідають #Букви.

Так, користувачі знайшли прогноз запуску космічного корабля Ілона Маска Crew Dragon. На кадрах космонавти одягнені в скафандри, схожі на ті, в яких астронавти полетіли на МКС.

Los Simpson lo volvieron a hacer #SpaceX pic.twitter.com/i178Pm5t6n — Vida Simpson (@VidaSimpsonMX) May 30, 2020

А ще користувачі знайшли пророкування масових заворушень в США. Наприклад, учасники протесту в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалили поліцейську дільницю через смерть афроамериканця Джорджа Флойда, який помер внаслідок жорсткого затримання правоохоронцями.

Раніше “Сімпсони” передбачили обрання Дональда Трампа президентом США.

А ось нібито передбачення пожежі в Нотр-Дамі виявилося фейком.

Після пожежі, що трапилася в Соборі Паризької Богоматері, в Інтернеті з’явилася картинка з “Сімпсонів” з палаючою будівлею. Але насправді ця картинка – робота в фоторедакторі. Вихідний кадр був узятий із серії “Чоловіки та ножі”, але там Нотр-Дам не горить і немає містера Бернса.

Деякі вважали пророкуванням результату президентських виборів в Україні у 2019 році.

Так, в одній із серій Барт Сімпсон втрачає популярність в школі через учня Мілгауса. У мережі з’явився кадр з мультфільму і коментарі про те, що нібито “Сімпсони” передбачили результати виборів президента України. Можливо, але цифри трохи відрізняються.