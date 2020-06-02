Про це розповідають #Букви.
Так, користувачі знайшли прогноз запуску космічного корабля Ілона Маска Crew Dragon. На кадрах космонавти одягнені в скафандри, схожі на ті, в яких астронавти полетіли на МКС.
Los Simpson lo volvieron a hacer #SpaceX pic.twitter.com/i178Pm5t6n
— Vida Simpson (@VidaSimpsonMX) May 30, 2020
А ще користувачі знайшли пророкування масових заворушень в США. Наприклад, учасники протесту в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалили поліцейську дільницю через смерть афроамериканця Джорджа Флойда, який помер внаслідок жорсткого затримання правоохоронцями.
Раніше “Сімпсони” передбачили обрання Дональда Трампа президентом США.
А ось нібито передбачення пожежі в Нотр-Дамі виявилося фейком.
Після пожежі, що трапилася в Соборі Паризької Богоматері, в Інтернеті з’явилася картинка з “Сімпсонів” з палаючою будівлею. Але насправді ця картинка – робота в фоторедакторі. Вихідний кадр був узятий із серії “Чоловіки та ножі”, але там Нотр-Дам не горить і немає містера Бернса.
Деякі вважали пророкуванням результату президентських виборів в Україні у 2019 році.
Так, в одній із серій Барт Сімпсон втрачає популярність в школі через учня Мілгауса. У мережі з’явився кадр з мультфільму і коментарі про те, що нібито “Сімпсони” передбачили результати виборів президента України. Можливо, але цифри трохи відрізняються.
- Творці мультсеріалу “Сімпсони” ще в 1998 році передбачили злиття The Walt Disney Company і 20th Century Fox.