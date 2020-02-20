Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
“Паніка, яка поширюється в українському суспільстві у зв’язку з евакуацією з Китаю наших громадян, створюється штучно”, – йдеться в повідомленні.
Скалецька зазначила, що сьогодні зранку начебто від імені Міністерства охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я був розповсюджений фейк про те, що в Україні начебто виявлено випадки зараження коронавірусом.
“Я маю всі підстави вважати, що такі речі мають ознаку спланованої інформаційної атаки проти Міністерства охорони здоров’я. Тому я звернулась до голови Служби безпеки України з проханням відреагувати на ці випадки”, – наголосила вона.
Крім того, в пресслужба МОЗу повідомили, що перевірять, чи поширювали фейк про підтверджені випадки коронавірусу в Україні з офіційної адреси міністерства.
“Міністерство отримало інформацію, що деякі установи отримали лист з неправдивою інформацією про COVID-19 начебто з пошти [email protected] Нині міністерством ведуться роботи щодо встановлення цього факту. Також звертаємо вашу увагу – не відкривайте архіви та інші додані файли в подібних листах. Імовірно, вони інфіковані комп’ютерним вірусом”, – зазначили у відомстві.
- Раніше літак з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями прибув до Харкова. На борту літака авіакомпанії SkyUp знаходяться 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі. Раніше лайнер прибув в аеропорт “Бориспіль” для дозаправки.
- У Нових Санжарах, що в Полтавській області, люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Крім того, в місті сталися сутички між поліцією і протестуючими.
- Президент України Володимир Зеленський засудив протести в регіонах проти прийому евакуйованих із Китаю українців і запевнив, що небезпеки немає.