Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька звернулася до Служби безпеки України з проханням відреагувати на поширення фейків про випадки зараження коронавірусом на тлі евакуації українців з Китаю.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Паніка, яка поширюється в українському суспільстві у зв’язку з евакуацією з Китаю наших громадян, створюється штучно”, – йдеться в повідомленні.

Скалецька зазначила, що сьогодні зранку начебто від імені Міністерства охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я був розповсюджений фейк про те, що в Україні начебто виявлено випадки зараження коронавірусом.

“Я маю всі підстави вважати, що такі речі мають ознаку спланованої інформаційної атаки проти Міністерства охорони здоров’я. Тому я звернулась до голови Служби безпеки України з проханням відреагувати на ці випадки”, – наголосила вона.

Крім того, в пресслужба МОЗу повідомили, що перевірять, чи поширювали фейк про підтверджені випадки коронавірусу в Україні з офіційної адреси міністерства.

“Міністерство отримало інформацію, що деякі установи отримали лист з неправдивою інформацією про COVID-19 начебто з пошти [email protected] Нині міністерством ведуться роботи щодо встановлення цього факту. Також звертаємо вашу увагу – не відкривайте архіви та інші додані файли в подібних листах. Імовірно, вони інфіковані комп’ютерним вірусом”, – зазначили у відомстві.