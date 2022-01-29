Про це повідомляє міжнародна телерадіокомпанія CCN.

People shovel snow in Manhattan, New York, early Saturday morning.

Фото: CCN

Попередження про сильну хуртовину отримали близько 55 млн людей – від середньої Атлантики до Нової Англії.

За ніч у деяких районах Середньої Атлантики та Північного Сходу випало від 5 до 15 сантиметрів снігу, очікується, що його побільшає.

Найсильніший снігопад прогнозується в районах Лонг-Айленда, Нью-Йорка, Род-Айленда, Массачусетсі, Нью-Хемпшира та Мена. У Маямі найблищої доби температура повітря може опуститися до рекордно низької позначки за останнє десятиліття.

Жителі Нью-Йорка активно постять у соцмережах фото та відео потужного снігопаду.

Місцевих мешканців та гостей закликають утриматися від поїздок на транспорті.

У штаті Массачусетс понад 117 тисяч людей залишилися без електрики. Загалом у зв’язку зі снігопадами в США скасовували понад 3,5 тис. рейсів – як країною, так і за кордон. У Нью-Йоркському аеропорту імені Джона Кеннеді скасували 72% рейсів.

Крім того, уряд Сполучених Штатів закликають оголосити надзвичайний стан у штаті Род-Айленд у зв’язку з негодою.