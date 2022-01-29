Східне узбережжя Сполучених Штатів накрили потужні снігопади - тисячі будинків залишилися без електрики, а авіарейси по всій країні скасовують.

Про це повідомляє міжнародна телерадіокомпанія CCN.

Попередження про сильну хуртовину отримали близько 55 млн людей – від середньої Атлантики до Нової Англії.

За ніч у деяких районах Середньої Атлантики та Північного Сходу випало від 5 до 15 сантиметрів снігу, очікується, що його побільшає.

Найсильніший снігопад прогнозується в районах Лонг-Айленда, Нью-Йорка, Род-Айленда, Массачусетсі, Нью-Хемпшира та Мена. У Маямі найблищої доби температура повітря може опуститися до рекордно низької позначки за останнє десятиліття.

Жителі Нью-Йорка активно постять у соцмережах фото та відео потужного снігопаду.

SNOW DAY!!!!! Be careful out there- and if you’re hungry please stop by! It’s proven that pastrami tastes 97% better during a serious winter storm!

❤️🥶❄️ #snowstorm #blizzard2022 #nyc #Snow pic.twitter.com/kDrcBEnGYD — Katz's Delicatessen (@KatzsDeli) January 29, 2022

Місцевих мешканців та гостей закликають утриматися від поїздок на транспорті.

У штаті Массачусетс понад 117 тисяч людей залишилися без електрики. Загалом у зв’язку зі снігопадами в США скасовували понад 3,5 тис. рейсів – як країною, так і за кордон. У Нью-Йоркському аеропорту імені Джона Кеннеді скасували 72% рейсів.

Крім того, уряд Сполучених Штатів закликають оголосити надзвичайний стан у штаті Род-Айленд у зв’язку з негодою.