Про це повідомляє міжнародна телерадіокомпанія CCN.
Попередження про сильну хуртовину отримали близько 55 млн людей – від середньої Атлантики до Нової Англії.
За ніч у деяких районах Середньої Атлантики та Північного Сходу випало від 5 до 15 сантиметрів снігу, очікується, що його побільшає.
"One for the record books" — Winter Storm Kenan lashes East coast with heavy snow, fierce wind. https://t.co/ms9SglhZz4 @Reuters #noreaster #blizzard2022 #Kenan #WinterStormKenan #NewYork #bostonweather #NewJersey #nywx #mawx #njwx
Video/Earth Update pic.twitter.com/F76DPaRDUW
— Dan Behringer ✪ (@DanBehringer221) January 29, 2022
Найсильніший снігопад прогнозується в районах Лонг-Айленда, Нью-Йорка, Род-Айленда, Массачусетсі, Нью-Хемпшира та Мена. У Маямі найблищої доби температура повітря може опуститися до рекордно низької позначки за останнє десятиліття.
Жителі Нью-Йорка активно постять у соцмережах фото та відео потужного снігопаду.
SNOW DAY!!!!! Be careful out there- and if you’re hungry please stop by! It’s proven that pastrami tastes 97% better during a serious winter storm!
❤️🥶❄️ #snowstorm #blizzard2022 #nyc #Snow pic.twitter.com/kDrcBEnGYD
— Katz's Delicatessen (@KatzsDeli) January 29, 2022
Місцевих мешканців та гостей закликають утриматися від поїздок на транспорті.
У штаті Массачусетс понад 117 тисяч людей залишилися без електрики. Загалом у зв’язку зі снігопадами в США скасовували понад 3,5 тис. рейсів – як країною, так і за кордон. У Нью-Йоркському аеропорту імені Джона Кеннеді скасували 72% рейсів.
Крім того, уряд Сполучених Штатів закликають оголосити надзвичайний стан у штаті Род-Айленд у зв’язку з негодою.
- У курортному місті Анталья (Туреччина) 25 січня, випав сніг уперше за останні 29 років. У ці місяці в Антальї було побито температурні рекорди, але із середини минулого тижня температура повітря почала знижуватися.
- На околиці пустелі Сахара в Алжирі почався снігопад, коли температура зменшилася до позначки -2°.
- Раніше ми писали, що на Алясці температура повітря сягнула рекордних +19,4°C.