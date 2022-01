Про це повідомляє міжнародна телерадіокомпанія CCN.

Попередження про сильну хуртовину отримали близько 55 млн людей – від середньої Атлантики до Нової Англії.

За ніч у деяких районах Середньої Атлантики та Північного Сходу випало від 5 до 15 сантиметрів снігу, очікується, що його побільшає.

Найсильніший снігопад прогнозується в районах Лонг-Айленда, Нью-Йорка, Род-Айленда, Массачусетсі, Нью-Хемпшира та Мена. У Маямі найблищої доби температура повітря може опуститися до рекордно низької позначки за останнє десятиліття.

Жителі Нью-Йорка активно постять у соцмережах фото та відео потужного снігопаду.

SNOW DAY!!!!! Be careful out there- and if you’re hungry please stop by! It’s proven that pastrami tastes 97% better during a serious winter storm!

❤️🥶❄️ #snowstorm #blizzard2022 #nyc #Snow pic.twitter.com/kDrcBEnGYD

— Katz's Delicatessen (@KatzsDeli) January 29, 2022