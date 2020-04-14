Про це повідомили в прес-службі “Інстітута аграрної економіки”.

Традиційно повний великодній кошик включає м’ясні продукти, сир, яйця, паску, вершкове масло, м’який та твердий сир, а також додаткові продукти — помідори, огірки, яблука і червоне вино.

За розрахунками вчених “Інституту аграрної економіки”, вже п’ятий рік поспіль найдешевший великодній кошик буде в Тернопільській області. Він коштуватиме 683 грн. Жителям Києва такий набір продуктів обійдеться дорожче за всіх — 876 грн.

Середня вартість такого кошика по Україні — 801 грн. Ситуація за регіонами в цьому році така:

Західний регіон України

Найдешевший великодній кошик — у Тернопільській області. Слідом ідуть Волинська (713 грн), Рівненська (716 грн) та Чернівецька області (725 грн). На Закарпатті такий набір продуктів коштуватиме 726 грн, у Львівській області — 727 грн. Найдорожчій в регіоні великодній кошик буде в Івано-Франківській області, його вартість складе 771 грн.

Центр України

У центрі України найдешевший святковий кошик буде в Кіровоградській області — 696 грн. Трохи більше доведеться за нього заплатити в Сумській (716 грн), Хмельницькій та Житомирській (по 718 грн) областях. У Чернігівській та Вінницькій областях кошик коштуватиме 725 гривень.

У Полтавській області великодній кошик коштуватиме 734 грн, у Київській області — 748 грн, в Черкаській — 770 грн. Найдорожчий в регіоні великодній кошик традиційно буде в столиці, де за нього доведеться заплатити 876 грн.

Схід України

Вартість великоднього кошика на сході країни буде коливатися в межах 713-812 грн. У Запорізькій області він коштуватиме 713 грн, у Дніпропетровській — 729 грн, в Донецькій — 770 грн, а в Луганській області — 778 грн. Найдорожчий в регіоні великодній кошик буде в Харківській області, де вартість продуктового набору перевищить середню по країні та складе 812 грн.

Південь України

Вартість великоднього кошика в Миколаївській області складе 749 грн. Жителям інших південних областей — Одеської та Херсонської — доведеться заплатити по 773 грн.

За словами директора “Інституту аграрної економіки” Юрія Лупенка, вартість продуктового набору залежить від цінових коливань на продукти харчування в областях України, пов’язаних з подорожчання молока, вершкового масла, борошна та цукру, збільшення вартості енергоресурсів для хлібопекарських підприємств, а також ситуативним сплеском цін на продукти на хвилі паніки через введення карантину у зв’язку з епідемією коронавірусу COVID-19.