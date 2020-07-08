Керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань Олег Корецький повідомив, що на нього чинився тиск з метою відкриття кримінальних проваджень проти п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це поінформував під час засідання Печерського районного суду Києва адвокат п’ятого президента Ігор Головань, повідомляє кореспондент #Букв.

“Ми неодноразово наголошували, що вся ця історія – це один із елементів організованого владою політичного переслідування Петра Порошенка. І на підтвердження цього нашого твердження виступив Олег Корецький, який керував групою слідчих у Державному бюро розслідувань, який починав це провадження (ймовірно, мається на увазі справа про призначення Сергія Семочка першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки, – ред.). І який стверджує, що провадження здійснювалося під тиском, що були підстави для його закриття, не було підстав стверджувати, що там є склад злочину. Але воно було вилучено у слідчих ДБР і передано цьому “угрупованню” людей (прокурорам Офісу генпрокурора, – ред.), які зараз здійснюють фальсифікацію матеріалів і намагаються притягнути завідомо невинного до кримінальної відповідальності”, – наголосив Головань.

Він заявив клопотання про виклик Корецького до суду для надання свідчень щодо озвучених фактів.

А Петро Порошенко звернувся до прокурорів.

“Сторона звинувачення, у вас є ще кілька годин, щоб втекти з цієї групи”, – заявив він.

Суддя Сергій Вовк оголосив перерву в засіданні.

Раніше адвокат Ілля Новіков повідомив, що Корецький має намір розповісти ЗМІ про тиск, який чинився на слідчих.

Адвокат також виклав короткий відеокоментар Корецького, в якому той заявив про тиск з метою відкриття кримінальних проваджень.

“Коли ти спочатку розслідуєш все нормально, по закону, а потім приходять ці люди якісь незрозумілі, “харківські”, починають давати незрозумілі вказівки. Ти їм кажеш: “Немає складу злочину. Нема! Давайте будемо приймати законні рішення”. А вони кажуть, що ти “уходи”, бо для тебе немає місця. Тому що ти їм не підходиш… То звісно, що я готовий вийти на пресу. Я прийняв це рішення”, – наголосив Корецький.

Відомо, що Корецький дав викривальне інтерв’ю кільком ЗМІ. У ньому йдеться “про безперспективність справи про призначення Сергія Семочка”, “внутрішню кухню Держбюро розслідувань”, роль генпрокурора Ірини Венедіктової і першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова “в створенні конвеєра справ”.