Печерський районний суд Києва посеред ночі продовжив до 10 жовтня термін досудового розслідування у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки, в якій п'ятий президент Петро Порошенко є підозрюваним.

Про це сам Порошенко повідомив сьогодні, виступаючи перед прихильниками біля будівлі Печерського суду, повідомляє кореспондент #Букв.

“Ми їх не боїмося. Вони тиснуть на суди. Уявіть собі, що сьогодні вночі Печерський суд ухвалив рішення продовжити ще на три місяці за межами року, коли закон зобов’язує закінчити справу, розслідування справи про призначення мною заступника керівника розвідки. Вночі такі речі робити – це злочин, під тиском такі речі робити – це злочин, і тиснути – це злочин. Для чого вони це зробили? Щоб витратити ще 15 мільйонів грошей для цих злочинців з ДБР з коштів платників податків. Для того, щоб обмежити лідера опозиції Порошенка проводити виборчу кампанію, бо наступного тижня будуть оголошені вибори, які мають відбутися в кінці жовтня”, – наголосив п’ятий президент.

(На відео – з 5:55)

Адвокат п’ятого президента Ігор Головань у коментарі агентству “Укрінформ” також підтвердив, що суд в ніч на 8 липня продовжив термін розслідування до 10 жовтня.

“Виконуючи замовлення на політичне переслідування, вони ні перед чим не зупинилися і сьогодні о пів на першу ночі суддя Батрин оголосила рішення про продовження слідства до 10 жовтня”, – заявив адвокат.

“Клопотання задовольнити. Продовжити термін досудового розслідування у кримінальному провадженні… за підозрою Порошенка… у вчиненні кримінального правопорушення… до 10 жовтня 2020 року включно”, -йдеться в ухвалі суду, текст якої має в своєму розпорядженні агентство “Інтерфакс-Україна”.

Варто відзначити, що 10 липня 2020 року закінчується термін розслідування цієї справи стосовно Порошенка. Водночас було подано клопотання прокуратури про продовження термінів розслідування.