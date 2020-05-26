Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) прийшли на художню виставку, організовану Петром і Мариною Порошенками, щоб вручити повістку п'ятого Президенту України.

Про це у Facebook повідомила Динара Хабібуллаева, лідерка молодіжного крила партії “Європейська Солідарність”.

“Продовження треш реаліті-шоу: ганебна втеча слідчих ГБР з виставки художніх робіт Петра і Марини Порошенків”, – написала вона і опублікувала відео спілкування співробітників ДБР з Мариною Порошенко і адвокатом Ігорем Голованем.

Спочатку слідчі спілкувалися з Мариною Порошенко і адвокатом в будівлі виставки – музеї Івана Гончара.

Потім на вулиці Ігор Головань продовжив спілкування зі слідчими: він намагався з’ясувати, зпо якому провадженню повістка.

“Ці провадження спрямовані проти Петра Порошенка?” – запитав адвокат, але відповіді не послідувало.

Співробітники ДБР спробували з’ясувати, де зараз знаходиться Петро Порошенко, але і тут його адвокат заявив, що це є адвокатською таємницею і він не має права розголошувати таку інформацію.

Ігор Головань знову запитав, чи спрямовані провадження проти Порошенка. У відповідь слідчі просто розвернулися і пішли.

У лютому в Державному бюро розслідувань відбувся допит п’ятого президента України, лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка.