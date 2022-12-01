Про це повідомило видання The Slovak Spectator.
За правопорушення передбачено штраф до 500 євро. Крім того, і солдати, і військова поліція матимуть повноваження переривати роботу безпілотника.
У пояснювальній записці МВС Словаччини зазначається, що відповідні зміни до законодавства вносяться у зв’язку зі збільшенням кількості несанкціонованих прольотів безпілотних літальних апаратів у повітряному просторі над кількома військовими об’єктами.
Відповідно до тексту документа, забороняється використовувати дрони в обмеженому повітряному просторі, встановленому для їх охорони, щодо військових споруд і районів, позначених забороною для фотографування: до висоти 120 метрів над рівнем землі. Обмеження в 120 метрів також має поширюватися на військові колони та транспортні засоби за маршрутами, заздалегідь оприлюдненими на сайті Міноборони. Міністерство буде уповноважене робити винятки.
Зазначимо, що нещодавно у Словаччині заявили про передачу Україні бойових машин піхоти БМП-1. У Міноборони країни заявили про 30 одиниць. За словами міністра оборони Словаччини, техніку було передано на підставі угоди з Німеччиною.
“Радий підтвердити, що 30 словацьких БМП1 були передані Україні на підставі угоди з Німеччиною. Дякую (главі Міноборони Німеччини – ред.) Крістіне Ламбрехт за чудову співпрацю. Слава Україні”, — повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.
- Словаччина передала Україні ще одну самохідну артилерійську установку (САУ) Zuzana 2 Howitzer.
- Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь зреагував на повідомлення про те, що під час того, як РФ здійснювала масований обстріл цивільного українського населення, на територію Польщі потрапили дві ракети.