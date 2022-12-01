Уряд Словаччини схвалив поправки до законодавства, згідно з якими забороняються польоти безпілотних літальних апаратів над військовими спорудами й приміщеннями, а також військовими колонами й транспортом.

Про це повідомило видання The Slovak Spectator.

За правопорушення передбачено штраф до 500 євро. Крім того, і солдати, і військова поліція матимуть повноваження переривати роботу безпілотника.

У пояснювальній записці МВС Словаччини зазначається, що відповідні зміни до законодавства вносяться у зв’язку зі збільшенням кількості несанкціонованих прольотів безпілотних літальних апаратів у повітряному просторі над кількома військовими об’єктами.

Відповідно до тексту документа, забороняється використовувати дрони в обмеженому повітряному просторі, встановленому для їх охорони, щодо військових споруд і районів, позначених забороною для фотографування: до висоти 120 метрів над рівнем землі. Обмеження в 120 метрів також має поширюватися на військові колони та транспортні засоби за маршрутами, заздалегідь оприлюдненими на сайті Міноборони. Міністерство буде уповноважене робити винятки.

Зазначимо, що нещодавно у Словаччині заявили про передачу Україні бойових машин піхоти БМП-1. У Міноборони країни заявили про 30 одиниць. За словами міністра оборони Словаччини, техніку було передано на підставі угоди з Німеччиною.

“Радий підтвердити, що 30 словацьких БМП1 були передані Україні на підставі угоди з Німеччиною. Дякую (главі Міноборони Німеччини – ред.) Крістіне Ламбрехт за чудову співпрацю. Слава Україні”, — повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.