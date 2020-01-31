Таку думку в інтерв’ю #Буквам висловив співголова нового депутатського об’єднання “Цінності. Гідність. Сім’я” нардеп від “Слуги народу” Святослав Юраш.

Як повідомлялося раніше, більше 300 народних депутатів об’єдналися в МФО “Цінності, гідність, сім’я” для захисту консервативних вічних цінностей. Його співголова Святослав Юраш вважає, що в школі дітей повинні вчити будувати сім’ї, маючи на увазі під сім’єю союз чоловіка та жінки.

Юраш визнає, що сім’я як інститут не виключає існування в його рамках насильства з боку чоловіка або жінки по відношенню один одному або до їхніх дітей. Рішенням проблем, пов’язані з насильством в сім’ї, на його думку, повинна займатися церква.

“Першим місцем, куди в подібних історіях пари йшли по пораду й щоб розповісти про всю цю драму, була церква. Також однією з церковних причин для розлучення були всі ці названі вами явища. Тому треба не забувати, що одними з центральних mental health providers, тих, хто забезпечує психічне здоров’я в Україні є, в першу чергу, церкви. Не треба забувати про їх користь і роль”, — сказав Юраш.

Нардеп підкреслив, що закони, пов’язані з цією темою, не виконуються. А можливість отримати допомогу психологів є не у всіх.

“Глобально ж треба мати на увазі, що по всій цій темі в нас і закони є. Просто вони не виконуються надто часто. І наше завдання як парламентаріїв – активно тиснути на органи, які зобов’язані це робити. Нам треба зробити так, щоб в українській сім’ї були захищені всі її члени і мали змогу бути в тому, чим шлюб має бути. … Я не кажу, що це (сімейні психологи — ред.) погано – надто, якщо ти живеш у Каліфорнії. Це масове явище там, а в нашій ситуації – треба дивитись”, — додав він.

Церква, за його словами, вже є медіатором для вирішення проблем всередині сім’ї, проте також не завжди справляється. Тому нардеп вважає, що церкви потрібні “кращі можливості”.

“Церква вже є медіатором. Не завжди успішним, не завжди ідеальним – але вона вже займає домінантну позицію в дискусії про взаємини двох людей. Якщо дати їй більшу, кращу можливість це робити – то, можливо, ця унікальна функція, яку церква зараз має, виконуватиметься ще краще”, — заявив Юраш.