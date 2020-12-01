Нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова виступила проти виплати допомоги ФОПам, які не платять податки, та сумнівається в тому, що підприємці сплатили хоча б 8 тисяч гривень.

Таку заяву вона зробила на засіданні комітету 30 листопада.

У понеділок комітет розглядав законопроєкт президента Володимира Зеленського “Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів” (№4429).

Цим законопроєктом передбачено виплачувати 8 тисяч гривень одноразової допомоги українцям, що втратили зарплату через карантин, та до 8 тисяч підприємцям за збереження за працівниками робочих місць.

Під час засідання комітету розгорілася дискусія з приводу того, чи варто прибрати норму, за якою на допомогу можуть претендувати працівники, за яких повністю сплатили Єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Очільниця комітету виступила за збереження цієї норми, заявивши, що буде справедливим, що допомогу отримуватимуть ті, хто платить податки.

До того ж вона засумнівалася у тому, що фізичні особи-підприємці сплачують на рік ті 8 тисяч гривень, які можуть отримати як допомогу.

“Самозайняті особи в Німеччині, вони, наприклад, сплатили 9 тисяч євро податків на рік, отримали 5-6. Тобто навіть не 100% сплачений розмір податків вони отримують. Я хочу подивитися на ФОПа, який сплатив податків на рік 8 тисяч гривень. Хочу подивитися, чесно”, — заявила вона.

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Як відомо, в Україні фізособи, що знаходяться на загальній системі оподаткування, мають сплачувати щомісяця 18% від свого річного прибутку (ПДФО), 22% єдиного соціального внеску (ЄСВ), який вираховується від мінімальної зарплати, та 1,5% військового збору.

Цьогоріч ЄСВ вже перевищив 1 тисячу гривень на місяць (до вересня становив 1039 гривень, після вересня — 1100 гривень). Навесні ФОП були звільнені від сплати внеску, але загалом за рік вони все одно сплатять лише ЄСВ близько 9,5 тисяч гривень.