Таку заяву вона зробила на засіданні комітету 30 листопада.
У понеділок комітет розглядав законопроєкт президента Володимира Зеленського “Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів” (№4429).
Під час засідання комітету розгорілася дискусія з приводу того, чи варто прибрати норму, за якою на допомогу можуть претендувати працівники, за яких повністю сплатили Єдиний соціальний внесок (ЄСВ).
Очільниця комітету виступила за збереження цієї норми, заявивши, що буде справедливим, що допомогу отримуватимуть ті, хто платить податки.
До того ж вона засумнівалася у тому, що фізичні особи-підприємці сплачують на рік ті 8 тисяч гривень, які можуть отримати як допомогу.
“Самозайняті особи в Німеччині, вони, наприклад, сплатили 9 тисяч євро податків на рік, отримали 5-6. Тобто навіть не 100% сплачений розмір податків вони отримують. Я хочу подивитися на ФОПа, який сплатив податків на рік 8 тисяч гривень. Хочу подивитися, чесно”, — заявила вона.
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Як відомо, в Україні фізособи, що знаходяться на загальній системі оподаткування, мають сплачувати щомісяця 18% від свого річного прибутку (ПДФО), 22% єдиного соціального внеску (ЄСВ), який вираховується від мінімальної зарплати, та 1,5% військового збору.
Цьогоріч ЄСВ вже перевищив 1 тисячу гривень на місяць (до вересня становив 1039 гривень, після вересня — 1100 гривень). Навесні ФОП були звільнені від сплати внеску, але загалом за рік вони все одно сплатять лише ЄСВ близько 9,5 тисяч гривень.
- Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував низку заходів з підтримки бізнесу, який постраждав через запровадження карантинних обмежень.
- 26 листопада президент подав до парламенту три законопроєкти щодо підтримки бізнесу під час дії карантину.