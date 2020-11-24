Президент України Володимир Зеленський анонсував низку заходів з підтримки бізнесу, який постраждав через введення карантинних обмежень.

Про це глава держави поінформував у своєму новому влозі.

За словами Зеленського, до Верховної Ради найближчим часом будуть подані законопроєкти щодо заходів із економічної підтримки громадян і бізнесу в зв’язку з карантином.

Зокрема, пропонується наступне:

1. Передбачена виплата одноразової матеріальної допомоги в розмірі 8 тисяч гривень підприємцям, чий бізнес постраждав, а також звільненим працівникам.

“По-перше, одноразова матеріальна допомога тим, чия сфера діяльності потрапляє під заборону через жорсткість карантину. Якщо ви ФОП і змушені закрити, наприклад, кафе, або найманий працівник, і вас звільняють, бо кафе закривається, ви зможете отримати допомогу в розмірі 8000 гривень”, – зазначив Зеленський.

За його словами, щоб отримати ці гроші, потрібно зробити “три прості кроки”: • зайти в додаток “Дія”; • ввести персональні дані; • вказати номер банківської карти.

Зеленський зазначив, що після перевірки даних протягом декількох днів допомога надійде на картку. Згідно із розрахунками, таку допомогу зможуть отримати 1,2 млн українців. Обсяг програми складе майже 10 млрд гривень.

2. Буде передбачена одноразова матеріальна допомога суб’єктам господарювання для збереження робочих місць. Сума складе до 8000 гривень на одного працівника.

“Якщо ви, наприклад, власник кафе і ви не зачинилися, але через карантин скоротили час роботи. Нікого не звільнили, але деяких працівників відправили у вимушену відпустку, тоді для виплат таким співробітникам ви зможете отримати допомогу. Це буде сума, пропорційна часу так званого простою, в розмірі до 8 тисяч гривень на одного працівника”, – пояснив Зеленський.

3. Підприємства, робота яких припиняється через карантин, отримають компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску за найманих працівників. За словами Зеленського, це – майже 1,5 млрд грн для близько 120 тис. юридичних осіб.

“Якщо через посилення карантину ваша діяльність забороняється, ви отримаєте компенсацію за оплату ЄСВ за своїх найманих працівників”, – заявив глава держави.

Наприклад, кав’ярня, де працює п’ять людей, отримає компенсацію в 8-10 тисяч грн.

4. Будуть погашені податкові борги майже 4 млн громадян. Йдеться про борг, сума якого становить до 3060 гривень. Всю суму анулюють.

5. Передбачаються “податкові канікули”. При посиленні обмежувальних заходів 200 тис. фізичних осіб-підприємців 1-ї групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включаючи єдиний соціальний внесок.

Зеленський додав, що також відновлюється дія програм підтримки бізнесу, які “успішно працювали під час карантину навесні”.

“Це матеріальна допомога ФОП, які мають дітей до 10 років. Це компенсації із часткового безробіття. Це кредитні канікули для бізнесу в рамках програми “5-7-9” (“Доступні кредити 5-7-9%”, – ред.)”, – розповів він.