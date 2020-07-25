Народні депутати від "Слуги народу" зараз не збирають підписи для проведення ще однієї позачергової сесії Верховної Ради України.

Про це заявив голова партії “Слуга народу” і перший заступник голови однойменної фракції Олександр Корнієнко на брифінгу під час партійного тренінгу “СН” у КВЦ “Парковий”.

“У нас всі депутати вирушили працювати на округи, дуже натхненно працюють зараз із виборцями. І нам навіть технічно буде непросто зібрати 150 підписів. Якщо говорити про необхідність такої сесії, то вона завжди є. По-перше, історія з тим, що затягнувся розгляд законопроєкту про гральний бізнес, що технічно і хронологічно вибило кілька десятків хороших законів з порядку денного. До них можна або повертатися, або думати, що робити з ними далі”, – зазначив Корнієнко.

Він додав, що, крім законопроєктів, які нардепи не встигли розглянути, є і такі, які заблоковані постановами і не можуть набути чинності.

“Також є проблеми організаційні: постановою заблоковано закон про зелений ринок енергії. Це може обійтися країні ще додатково в сотні мільйонів гривень, і потрібно це враховувати”, – розповів Корнієнко.

Нардеп уточнив, що в “Слузі народу” зараз не відбувається процес збору підписів для проведення позачергової сесії ВР.

“Якщо говорити про якісь дати, то я б зараз не називав конкретних дат. Конкретики з приводу цього у депутатів немає, збору підписів немає, підписних листів немає – процес ніякий не йде. Ідуть різні розмови і консультації, які можуть закінчитися позачерговими засіданнями або вже черговою сесією у вересні. Вона повинна бути за Конституцією в перший вівторок вересня”, – наголосив Корнієнко.

(На відео – з 4:20)

Як відомо, 17 липня відбулося останнє пленарне засідання третьої сесії Верховної Ради України IX скликання. А 21 липня в ВР відбулося позачергове засідання, на якому, серед інших, був ухвалений законопроэкт про ринок зеленої енергії.