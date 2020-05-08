Таку пропозицію висунули нардепи Олександр Ткаченко і Павло Сушко. Фото звернення Ткаченко опублікував на своїй сторінці в Facebook.
“Слуги народу” пропонують відкрити кінотеатри з 1 липня, оскільки “ранній вихід з карантину може призвести до ще більших фінансових втрат і банкрутства.”.
“Кінотеатри зазнали великих збитків. А ранній вихід із карантину може призвести до ще більших фінансових втрат і банкрутства. Як показала практика США та Китаю, якщо кінотеатри відкриються зараз, то існує велика ймовірність, що глядачів не буде. Люди не готові масово контактувати один із одним, та й криза вдарила по кишені. Крім того, зараз немає великих ані голлівудських, ані українських кінопрем’єр, які привабили б глядача”, – зазначив Ткаченко в Facebook.
За його словами, Уряд має визначитися з конкретною датою по відкриттю кінотеатрів, а Міністерство охорони здоров’я – розробити нормативи санітарних заходів.
“Пропонуємо відкривати кінотеатри з 1-го липня. Перші два тижні місяця продавати квитки глядачам з обмеженнями, наприклад, через ряд і через місце. А вже з 16-го липня повернутися до звичного режиму”, – пояснив нардеп суть ініціативи.
На його думку, це допомогло б кінотеатрам поступово вийти з кризи і не опинитися в ситуації, “коли ні фільмів, ні глядачів немає”.
“При цьому, ми маємо синхронізуватись зі світовим кінотеатральним ринком. Якщо продовжиться робота в карантинних обмеженнях, ми також перенесемо дату відкриття на більш пізній період”, – додав Ткаченко.
- Карантин в Україні вирішено продовжити до 22 травня, але з деякими послабленнями. Буде дозволено працювати: літнім майданчикам закладів громадського харчування; перукарням, манікюрним салонам і салонам краси; магазинам непродовольчих товарів; бібліотекам і музеям; стоматологічним кабінетам; нотаріусам, адвокатам, аудиторам і психологам; тренування в командних видах спорту для професіоналів.
- Раніше в Уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).
- План прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з виходу з карантину складається з 5 етапів. На першому з них (якщо відсоток хворих буде зростати не більш ніж на 5 % 10 днів поспіль) планується відкриття парків, скверів, зон відпочинку; об’єктів індустрії краси; будуть дозволені тренування в командних видах спорту, торгівля непродовольчими товарами оптом і в роздріб; відновиться робота кав’ярень на виніс.