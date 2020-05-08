Народні депутати від "Слуги народу" запропонували прем'єр-міністру Денису Шмигалю дозволити роботу кінотеатрів не раніше, ніж з 1 липня.

Таку пропозицію висунули нардепи Олександр Ткаченко і Павло Сушко. Фото звернення Ткаченко опублікував на своїй сторінці в Facebook.

“Слуги народу” пропонують відкрити кінотеатри з 1 липня, оскільки “ранній вихід з карантину може призвести до ще більших фінансових втрат і банкрутства.”.

“Кінотеатри зазнали великих збитків. А ранній вихід із карантину може призвести до ще більших фінансових втрат і банкрутства. Як показала практика США та Китаю, якщо кінотеатри відкриються зараз, то існує велика ймовірність, що глядачів не буде. Люди не готові масово контактувати один із одним, та й криза вдарила по кишені. Крім того, зараз немає великих ані голлівудських, ані українських кінопрем’єр, які привабили б глядача”, – зазначив Ткаченко в Facebook.

За його словами, Уряд має визначитися з конкретною датою по відкриттю кінотеатрів, а Міністерство охорони здоров’я – розробити нормативи санітарних заходів.

“Пропонуємо відкривати кінотеатри з 1-го липня. Перші два тижні місяця продавати квитки глядачам з обмеженнями, наприклад, через ряд і через місце. А вже з 16-го липня повернутися до звичного режиму”, – пояснив нардеп суть ініціативи.

На його думку, це допомогло б кінотеатрам поступово вийти з кризи і не опинитися в ситуації, “коли ні фільмів, ні глядачів немає”.

“При цьому, ми маємо синхронізуватись зі світовим кінотеатральним ринком. Якщо продовжиться робота в карантинних обмеженнях, ми також перенесемо дату відкриття на більш пізній період”, – додав Ткаченко.