Відповідна переписка велася сьогодні в офіційному чаті “слуг народу” під час засідання Верховної Ради. Її вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.
Так, один зі “слуг” оголосив у чаті, що на виборах у США знову виграв діючий американський президент Дональд Трамп.
“Трамп виграв!” – написав нардеп.
“Десь сплакнув Порох (п’ятий президент України Петро Порошенко, – ред.)”, – відповів на це його колега по фракції.
Ще один нардеп висловив припущення, що ймовірність перемоги Трампа – 99%. “Там, крім Арізони, у всіх недопідрахованих штатах Трамп попередньо перемагає”, – написав “слуга”.
Також висловлювалися припущення, що з висновками поспішати не варто, оскільки в 2016 році всі пророкували перемогу Хілларі Клінтон, а вийшло навпаки.
Також прозвучала фраза, що “Китай в шоці” (як відомо, у США і Китаю за президентства Дональда Трампа були непрості відносини).
У дискусію втрутився перший заступник голови фракції “Слуг” Олександр Корнієнко. Він закликав колег бути обережними у висловлюваннях з приводу міжнародних питань, оскільки вони “офіційні представники держави”, а “чат протікає”.
- Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден не розраховує на ранню перемогу в гонці, бо в південних штатах його опонент, Дональд Трамп, отримав лідерство за попередніми підрахунками голосів.
- Президент США Дональд Трамп під час свого виступу в Білому домі рано вранці розкритикував підрахунок голосів. Він наполягає, що виграв вибори. Він заявив про готовність звернутися до Верховного суду США через ситуацію на виборах.