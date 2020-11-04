3 листопада в США відбулося голосування на президентських виборах: американці обирали між чинним лідером Дональдом Трампом і Джозефом Байденом. Ця тема не залишилася непоміченою і серед нардепів від "Слуги народу".

Відповідна переписка велася сьогодні в офіційному чаті “слуг народу” під час засідання Верховної Ради. Її вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

Так, один зі “слуг” оголосив у чаті, що на виборах у США знову виграв діючий американський президент Дональд Трамп.

“Трамп виграв!” – написав нардеп.

“Десь сплакнув Порох (п’ятий президент України Петро Порошенко, – ред.)”, – відповів на це його колега по фракції.

Ще один нардеп висловив припущення, що ймовірність перемоги Трампа – 99%. “Там, крім Арізони, у всіх недопідрахованих штатах Трамп попередньо перемагає”, – написав “слуга”.

Також висловлювалися припущення, що з висновками поспішати не варто, оскільки в 2016 році всі пророкували перемогу Хілларі Клінтон, а вийшло навпаки.

Також прозвучала фраза, що “Китай в шоці” (як відомо, у США і Китаю за президентства Дональда Трампа були непрості відносини).

У дискусію втрутився перший заступник голови фракції “Слуг” Олександр Корнієнко. Він закликав колег бути обережними у висловлюваннях з приводу міжнародних питань, оскільки вони “офіційні представники держави”, а “чат протікає”.