Про це розповіла #Буквам етнічна українка Тетяна Карнідал, йдеться в матеріалі “Інтроверти мимоволі. Як проходить карантин в Італії, Ізраїлі та Південній Кореї: розповідають місцеві”.
Південна Корея посідає четверте місце за кількістю інфікованих COVID-19. Всупереч цьому, місцеві жителі не панікують, оскільки за панікерство передбачена кримінальна відповідальність — обмеження волі на строк до двох років.
Оскільки громадяни дисципліновані, носити маски — не проблема, бо вони час від часу захищаються від смогу.
У квартирах встановлено спеціальні динаміки, з яких передають різну суспільно важливу інформацію.
“Вимкнути цей динамік неможливо і в кожній квартирі він є. І зараз щодня жінка з нього каже: коронавірус, будь ласка, будьте обережні, мийте руки, намагайтеся більше перебувати вдома”, – розповіла українка.
Крім цього, людям часто приходять спеціальні повідомлення на телефон.
Також з’явилося багато додатків для смартфонів, в яких можна подивитися, скільки людей заразилися і де, скільки одужали. Інформація постійно оновлюється — і стосовно Кореї, і щодо усіх решти країн.
- У Польщі прийняли рішення тимчасово зупинити міжнародне залізничне і авіаційне пасажирське сполучення, заборонити в’їзд в країну іноземцям, а також обмежити роботу торгових центрів і проведення масових заходів.
- За добу на території Італії кількість тих, хто заразилися коронавірусною інфекцією збільшилася на 5,2 тисяч осіб. 439 хворих померли, ще 394 – повністю вилікувалися.