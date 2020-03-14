Девіз протидії коронавірусу на території Південної Кореї — відсутність паніки та злагодженість комунікаційної політики влади. Жителів сповіщають про подальші дії у сфері профілактики.

Про це розповіла #Буквам етнічна українка Тетяна Карнідал, йдеться в матеріалі “Інтроверти мимоволі. Як проходить карантин в Італії, Ізраїлі та Південній Кореї: розповідають місцеві”.

Південна Корея посідає четверте місце за кількістю інфікованих COVID-19. Всупереч цьому, місцеві жителі не панікують, оскільки за панікерство передбачена кримінальна відповідальність — обмеження волі на строк до двох років.

Оскільки громадяни дисципліновані, носити маски — не проблема, бо вони час від часу захищаються від смогу.

У квартирах встановлено спеціальні динаміки, з яких передають різну суспільно важливу інформацію.

“Вимкнути цей динамік неможливо і в кожній квартирі він є. І зараз щодня жінка з нього каже: коронавірус, будь ласка, будьте обережні, мийте руки, намагайтеся більше перебувати вдома”, – розповіла українка.

Крім цього, людям часто приходять спеціальні повідомлення на телефон.

Також з’явилося багато додатків для смартфонів, в яких можна подивитися, скільки людей заразилися і де, скільки одужали. Інформація постійно оновлюється — і стосовно Кореї, і щодо усіх решти країн.