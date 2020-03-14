Про це розповіла #Буквам етнічна українка Тетяна Карнідал, йдеться в матеріалі “Інтроверти мимоволі. Як проходить карантин в Італії, Ізраїлі та Південній Кореї: розповідають місцеві”.

Південна Корея посідає четверте місце за кількістю інфікованих COVID-19. Всупереч цьому, місцеві жителі не панікують, оскільки за панікерство передбачена кримінальна відповідальність — обмеження волі на строк до двох років.

Оскільки громадяни дисципліновані, носити маски — не проблема, бо вони час від часу захищаються від смогу.

У квартирах встановлено спеціальні динаміки, з яких передають різну суспільно важливу інформацію.

“Вимкнути цей динамік неможливо і в кожній квартирі він є. І зараз щодня жінка з нього каже: коронавірус, будь ласка, будьте обережні, мийте руки, намагайтеся більше перебувати вдома”, – розповіла українка.

Крім цього, людям часто приходять спеціальні повідомлення на телефон.

Також з’явилося багато додатків для смартфонів, в яких можна подивитися, скільки людей заразилися і де, скільки одужали. Інформація постійно оновлюється — і  стосовно Кореї, і  щодо усіх решти країн.

  • У Польщі прийняли рішення  тимчасово зупинити міжнародне залізничне і авіаційне пасажирське сполучення, заборонити в’їзд в країну іноземцям, а також обмежити роботу торгових центрів і проведення масових заходів.
  • За добу на території Італії кількість тих, хто заразилися коронавірусною інфекцією збільшилася на 5,2 тисяч осіб. 439 хворих померли, ще 394 – повністю вилікувалися.