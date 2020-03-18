Сьогодні, 18 березня, о 12:00 в Україні в рамках заходів з протидії поширенню коронавірусу припиняється здійснення всіх пасажирських перевезень.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в своєму Telegram-каналі.

“З 12 години 18.03.2020 року зупиняються усі пасажирські перевезення. В тому числі і приміські. Окремі приміські поїзди поїдуть скороченими маршрутами, щоб завершити їх опівдні”, – йдеться в повідомленні.

Криклій закликав українців уважно слухати оголошення диктора на вокзалах та читати оголошення.

Крім того, в “Укрзалізниці” зазначили, що компанія компенсує пасажирам повну вартість проїзних документів на усі скасовані через введення карантину рейси – без стягнення додаткових зборів. Для зручності пасажирів та уникнення концентрації людей біля кас, “Укрзалізниця” подовжила термін повернення квитків до 1 місяця від дати запланованого відправлення поїзда, що скасований.

У компанії також нагадали, що квитки, придбані через Інтернет, повертаються через онлайн сервіси.

Раніше повідомлялося, що “Укрзалізниця” припиняє здійснення міжнародних пасажирських залізничних перевезень.