Про це свідчить порядок денний засідання.

Йдеться про призначення:

• Віктора Ляшка – міністром охорони здоров`я України;

• Олександра Кубракова – міністром інфраструктури України;

• Олексія Любченка – першим віце-прем’єр-міністром України – міністром економіки України.

Після цього нардепи розглянуть низку законопроєктів.

Зокрема у першому читанні планується розглянути проєкти законів: про Національну комісію, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку України; про дерадянізацію законодавства України; щодо встановлення знижених ставок акцизного податку на алкогольні напої (пиво) для малих виробників пива; щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування; про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності тощо.

Крім того, на сьогодні заплановане позачергового засідання, яке розпочнеться о 16:00. Порядок денний містить 8 питань:

• “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо врегулювання бюджетних відносин під час реалізації договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійних договорів” (№ 5090, 5090-1);

• “Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи” (№4578, 4578-1);

• “Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя” (№5069);

• “Про внесення змін до статті 128 Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача” (№4547);

• “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи” (№ 4367, 4367-1).

Також пропонуються до розгляду три законопроєкти, які стосуються розширення повноважень приватних виконавців.