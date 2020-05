Про це повідомляють #Букви.

Музичне шоу відбудеться замість скасованого через пандемію коронавірусу конкурсу “Євробачення-2020”. Ведучі Едсілія Ромблі, Шанталь Янзен і Ян Сміт із концертної зали в Нідерландах без глядачів представлять на 360-градусному LED-екрані 41 учасника конкурсу, зокрема й переможців Національного відбору від України — гурт Go_A.

Попри те, що цього року музичне шоу відбудеться не у форматі конкурсу, організатори 65-го пісенного конкурсу “Євробачення” обіцяють здивувати глядачів приємними сюрпризами. Упродовж програми не тільки музика запалюватиме Європу, щоб об’єднати всіх у цей непростий час.

Учасники разом заспівають хіт “Love Shine а Light” рок-гурту Katrina and the Waves із “Євробачення-1997”. До музичного шоу долучаться учасники минулих конкурсів “Євробачення”, зокрема Майкл Шульте (Німеччина, 2018) акомпануватиме співачці з гурту The Common Linnets Ільзе Деланге (Нідерланди, 2014).

Також переможниця 24-го конкурсу “Євробачення-1979” Галі Атарі заспіває свій хіт “Hallelujah” разом із хором учасників минулих конкурсів “Євробачення”. А переможець “Євробачення-2015” Монс Сельмерлев виконає свою пісню “Heroes”.

Крім того, переможниця “Євробачення-2007” Марія Шеріфович у дуеті з переможницею “Євробачення-2018” Netta представлять нову акустичну пісню. Також на альтернативному шоу переможець “Євробачення-2019” Данкан Лоранс презентує пісню “Someone Else”.

Де і коли дивитися

Шоу почнеться о 22:00 за київським часом. Онлайн-трансляцію заходу вестимуть на офіційному YouTube-каналі конкурсу. Жителі України зможуть також подивитися концерт у прямому ефірі на телеканалі “UA: ПЕРШИЙ” та послухати в ефірі “UA: Радіо Промінь”.

Тривалість концерту, як очікується, становитиме майже дві години.