Сьогодні, 7 вересня в Україні відзначають День воєнної розвідки України – структури, яка відіграє надзвичайно важливу роль у забезпеченні суверенітету держави та захисті національних інтересів.

Саме цього дня у 1992 році, відповідно до указу Президента “Про Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України” і було створене Головне управління розвідки Міністерства оборони України – розвідувальний орган стратегічного рівня.

Ця подія стала відправною точкою історії воєнної розвідки незалежної України та військової незалежності України від Москви. Раніше подібні структури були підконтрольні Кремлю, і це питання стало особливо гострим після здобуття Україною незалежності. Зі становленням Збройних сил України питання мати свою розвідку ставало все нагальнішим.

У квітні 1994 року президент перейменував Головне управління військової розвідки у Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО України). У березні 2001 року Верховна Рада ухвалила закон, яким надала відомству статус спеціального органу державної влади.

Цей день – данина ролі, яку відіграє розвідка у захисті національних інтересів нашої держави. Особливо вона відчутна протягом років російсько-української війни, коли агресор веде гібридну війну, безпрецедентно нехтуючи будь-якими нормами міжнародного права.