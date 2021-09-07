Саме цього дня у 1992 році, відповідно до указу Президента “Про Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України” і було створене Головне управління розвідки Міністерства оборони України – розвідувальний орган стратегічного рівня.
Ця подія стала відправною точкою історії воєнної розвідки незалежної України та військової незалежності України від Москви. Раніше подібні структури були підконтрольні Кремлю, і це питання стало особливо гострим після здобуття Україною незалежності. Зі становленням Збройних сил України питання мати свою розвідку ставало все нагальнішим.
У квітні 1994 року президент перейменував Головне управління військової розвідки у Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО України). У березні 2001 року Верховна Рада ухвалила закон, яким надала відомству статус спеціального органу державної влади.
Цей день – данина ролі, яку відіграє розвідка у захисті національних інтересів нашої держави. Особливо вона відчутна протягом років російсько-української війни, коли агресор веде гібридну війну, безпрецедентно нехтуючи будь-якими нормами міжнародного права.
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