Про це повідомили в НЕК “Укренерго”.
Як пояснили у компанії, такі міри є вимушеними після масованого ракетного удару росіян по енергетичній інфраструктурі України 15 листопада та похолодання.
споживачів закликали з розумінням поставитись до відключень.
“Будь ласка, підготуйтеся до збільшення часу обмеження електропостачання: зробіть необхідний запас води, завчасно зарядіть пристрої та павербанки, щоб бути на зв’язку з рідними”, – мовиться у зверненні.
В “Укренерго” додали, що обмеження споживання електроенергії – це необхідний крок для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб’єктах.
“Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям”, – резюмували у компанії.
- Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному.
- По всій території України 15 листопада запровадили екстрені відключення світла. Вони сталися внаслідок масованого ракетного обстрілу.
- У кількох регіонах Республіки Молдова сталися перебої з електроенергією, зокрема у Кишиневі, Бельцах та Дрокії. Міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину підтвердив, що відключення електроенергії пов’язані з російськими обстрілами України.