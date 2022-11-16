Протягом середи, 16 листопада, у всіх регіонах України застосовуватимуть графіки погодинних та аварійних відімкнень електропостачання.

Про це повідомили в НЕК “Укренерго”.

Як пояснили у компанії, такі міри є вимушеними після масованого ракетного удару росіян по енергетичній інфраструктурі України 15 листопада та похолодання.

споживачів закликали з розумінням поставитись до відключень.

“Будь ласка, підготуйтеся до збільшення часу обмеження електропостачання: зробіть необхідний запас води, завчасно зарядіть пристрої та павербанки, щоб бути на зв’язку з рідними”, – мовиться у зверненні.

В “Укренерго” додали, що обмеження споживання електроенергії – це необхідний крок для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб’єктах.

“Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям”, – резюмували у компанії.