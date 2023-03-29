Сьогодні представники УПЦ МП провели останнє богослужіння у Києво-Печерській лаврі – фоторепортаж

Сьогодні священнослужителі УПЦ МП востаннє провели богослужіння у Києво-Печерській лаврі, адже 29 березня закінчується термін договору оренди національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з Українською православною церквою Московського патріархату.

Про це повідомляють #Букви.

Відтак, сьогодні, 29 березня, останній день, коли представники УПЦ МП мають покинути територію Києво-Печерської лаври. Проте із самого ранку на території лаври відбулася молебень, на яку прийшли вірячи УПЦ МП.

Богослужіння проводилося російською мовою.

Нагадаємо, що 10 березня, в Українській православній церкві Московського патріархату повідомили, що з ними розривають угоду на оренду Києво-Печерської лаври. Тоді в.о. гендиректора заповідника “Києво-Печерська лавра” сповістив про те, що з церквою розривають договір про оренду Нижньої Лаври від липня 2013 року.

З 29 березня 2023 року договір розірвуть на підставі висновків Міжвідомчої робочої групи й листа Міністерства культури та інформполітики від 9 березня.

Крім того, представників Московського патріархату закликали до 29 березня звільнити приміщення, які вони орендують на території Нижньої Лаври, за адресами вулиця Лаврська, 11 та Лаврська, 15.

Згодом ченці Московського патріархату записали відеозвернення, де заявили, що не виселятимуться з Києво-Печерської лаври, оскільки “живуть на цій території багато років”. Намісник монастиря, митрополит Павло сказав, що у нього нібито хочуть забрати громадянство та наклали санкції. Також він спробував запевнити, що ні він, ні інше духовенство УПЦ МП не є колаборантами.

Пізніше, митрополит Павло (Лебідь) заявив, що навіть після припинення договору оренди, ченці Української православної церкви Московського патріархату не залишатимуть територію Києво-Печерської лаври.

“Нам дали два тижні – до 29 березня – щоби ми виселилися з обителі. Ми не зможемо цього зробити з будь-якої причини. Тому що за 35 років братія зробила все, щоб упорядкувати життя обителі та паломників. У нас просто немає місця, куди це все (кухні, пральня) вивезти, а ми не маємо наміру щось залишати”, – сказав митрополит Павло.

За його словами, багато хто звинувачує УПЦ МП, що вона “здає обитель без бою”. Настоятель закликав вірян прийти та “захищати святиню разом з ними”, назвавши це їхнім обов’язком. Водночас, говорячи про Православну церкву України, він назвав її “політичною партією”.

“Ми всі проти політичної партії, яка створена державою для чиїхось угод – ПЦУ (Православна церква України). Ми не перейдемо – я думаю, що більшість. Тому не варто так трудитися ворогові, обурюючи уми й серця людини”, – додав представник УПЦ.

Зазначимо, що ченцям та вірянам Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) із 21 березня заборонили перебувати у печерах Києво-Печерської лаври.

Крім того, у зв’язку із цим для ченців та вірян Московського патріархату припинили доступ до Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатіївського храму та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських.