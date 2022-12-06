За даними Повітряних сил ЗСУ у вівторок, 6 грудня російські окупанти можуть завдати чергового масованого ракетного удару по території України.

Про це “Суспільному”в етері телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, сьогодні є висока імовірність нового масованого ракетного обстрілу з боку РФ. На це в окупантів є дві причини, зауважив Юрій Ігнат – День ЗСУ в Україні, а також те, що попередні деякі попередні масштабні обстріли буди завдані два дні поспіль.

“Бачимо такі тенденції, що 10-11 жовтня, 17-18 жовтня завдавали ударів один день, на другий завдавали ударів дещо менше, але все-таки завдавали”, — нагадав він.

За словами Ігната, українці повинні постійно пам’ятати про загрозу ракетних ударів з боку Росії і бути готовими до них.

“Вся нація українська повинна жити в таких реаліях, без жодної паніки, з холодним розумом. А ЗСУ будуть робити те, що роблять найкраще – захищати громадян, свою державу”, — наголосив він.

Речник Повітряних сил додав, що напередодні, 5 грудня, військові ЗСУ знищили понад 60 ворожих ракет, однак Україна все ще потребує більше сил та засобів для ефективнішого захисту загроз з повітря.

“Розраховуємо на підтримку наших партнерів, які постачають нам потроху такі потрібні і такі сучасні засоби повітряної оборони — це і Gepard німецький, і IRIS-T, і NASAMS. Таких систем треба нам побільше, щоб ми справді захистили і підсилили наявні системи ППО, основу якої сьогодні все-таки складають ще радянські комплекси Бук-М1, С-300”, — зауважив Юрій Ігнат.