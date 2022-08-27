Щорічно в останню суботу серпня в Україні відзначають День авіації. Указ про запровадження свята було підписано першим президентом України Леонідом Кравчуком 16 серпня 1993 року.

Про це повідомляють #Букви.

Цьогоріч професійне свято військових і цивільних авіаторів, працівників авіаційної промисловості і транспорту випадає на 27 серпня.

Україна – держава з повним авіаційним циклом, що має ефективну систему державного регулювання авіації, власну профільну освіту, підприємства літакобудування, розвинену мережу аеропортів і сучасну аеронавігаційну систему.

Повітряний рух України охоплює 5 районів польотної інформації загальною площею 729,8 тис. кв. км. В Україні створено об’єднану цивільно-військову систему організації повітряного руху.

Дотепер, саме в Україні було збудовано найбільший, найважчий і найбільш вантажопійдйомний у світі реактивний літак Ан-225 “Мрія”, що розміром дорівнює, приблизно, футбольному полю.

У листопаді 2004 року за його 240 рекордів Міжнародна федерація повітроплавання внесла Ан-225 до Книги рекордів Гіннеса.

27 лютого 2022 року після повітряної атаки на аеропорт Гостомель “Мрія” була знищена вогнем. Однак, державне підприємство Антонов пропонує створити Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225, а в професійних колах обговорюється можливість побудови другого літака чи відбудови старого.

Також за пів року широкомасштабної війни 18 військових льотчиків удостоєні найвищого звання Героя України, сотні воїнів-авіаторів отримали високі державні нагороди. Військова авіація України так і не дала росіянам завоювати панування у повітрі.