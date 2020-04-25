Дану інформацію підтвердила в коментарі #Буквам заступник начальника КП “Київський метрополітен” Наталія Макогон.
Так, сьогодні в Telegram-каналі “Київський метрополітен” з’явилося повідомлення, що відновлення роботи метро в столиці “може відбутися тільки через 30 днів після закінчення карантину”, але не раніше 31 травня. У повідомленні також стверджується, що спочатку в метро нібито зможуть їздити лише ті жителі Києва, які мають спецпропуск. А для всіх метро нібито відкриють “приблизно 10 червня”.
Низка українських ЗМІ почали посилатися на це повідомлення як на джерело інформації.
Однак, як повідомила #Буквам Наталія Макогон, у КП “Київський метрополітен” немає офіційного Telegram-каналу.
Офіційна інформація розміщується лише на сайті метрополітену, Facebook-сторінці, Twitter-акаунті Kyiv Metro (@kyivmetroalerts; для новин), а також Twitter-акаунті Kyiv Metro Alert (@KyivMetroAlert; публікується інформація про зміни в роботі метро).
Макогон уточнила, що наразі немає будь-якої офіційної інформації про терміни запуску метро в Києві.
“Ні, немає (не визначені офіційні терміни запуску метро, – ред.). Наразі є рішення Кабміну про продовження карантинних заходів до 11 травня. Це єдиний офіційний документ”, – наголосила Макогон.
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