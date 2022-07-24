Соратники президента Володимира Зеленського по кінобізнесу студії "Кварталу-95" вийшли з засновників контролюють російську кінокомпанію "Грін Філмс" у квітні 2022 року. З 6 квітня 2022 року із засновників компанії вийшла кіпрська компанія Green Family LTD, в якій мають частки перший помічник президента Сергій Шефір, Борис Шефір, Андрій Яковлєв і соратник Ігоря Коломойського Тімур Міндіч. До березня 2019 року частку в кіпрській фірмі мав і Зеленський.

Про це повідомляють журналісти програми “Схеми” із посиланням на витяги із реєстру юридичних осіб РФ.

Нині 50% “Грін Філмс” володіє громадянка РФ Ольга Володимирівна Лосєва, а іншими 50% – сама кінокомпанія.

Протягом 2013-2021 років, Лосєва керувала російської компанії ТОВ “Смарт тв продакшн”. Водночас співвласником “Смарт тв продакшн” рахувався Дмитро Глашкін. Цей же Глашкін очолював “Грін Філмс” у той час, коли компанією володів Зеленський і його бізнес-партнери, він же залишається директором “Грін Філмс” і нині.

Тому хоча “Грін Філмс” тепер і не контролюють соратники президента України, компанія перейшла під контроль раніше пов’язаних із ними осіб.

Другу російську компанію – ТОВ “Платінумфільм” – продовжує контролювати на 49% кіпрська Green Family LTD.

Журналісти звернулися за коментарем до Сергія Шефіра, проте він досі не надав коментар. Водночас не прокоментували ситуацію поки що у студії “Квартал 95”.

Довідка. У 2019 році з’ясувалось, що Володимир Зеленський спільно зі своїми бізнес-партнерами мають компанії у РФ, попри запевнення тоді ще кандидата у президенти про закриття бізнесу в 2014 році. Журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: “Вайсберг Пікчерс”, “Платінумфільм” і “Грін Філмс”. Засновник усіх трьох компаній – зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Володимир Зеленський і його партнери по “Кварталу 95”. ​

Зеленський спочатку заперечував цей факт, але потім визнав і перепросив перед журналістами.

У березні 2019 року журналісти​ повідомляли, що Володимир Зеленський позбувся частки у російському кінобізнесі на користь Андрія Яковлєва – автора “Студії Квартал-95”.

“Кварталівці” вийшли із засновників своєї третьої російської “Вайсберг Пікчерс” у червні 2019 року.