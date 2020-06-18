Про це повідомляє пресс-служба Офісу президента України.
У неї встановлений діагноз “негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія”.
“Зараз перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня тяжкості. Дихальна недостатність – 0. В дотації кисню не потребує. Стан Олени Зеленської стабільний”, – йдеться в повідомленні.
Дружина президента проходить антибактеріальну терапію, знаходиться в ізоляції під наглядом лікарів. Володимир Зеленський і його діти завтра будуть здавати повторні ПЛР-тести.
- Нагадаємо, 12 липня стало відомо, що Олена Зеленська заразилася коронавірусом.
- 16 червня дружину президента України Олену Зеленську госпіталізовано до лікарні в місті Києві.
- Раніше Володимир Зеленський заявив, що хотів спеціально заразитися коронавірусом та ізолюватися на Банковій, але його відрадили.