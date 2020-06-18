Перша леді України Олена Зеленська продовжує перебувати в стаціонарі київської лікарні після того, як у неї виявили COVID-19.

Про це повідомляє пресс-служба Офісу президента України.

У неї встановлений діагноз “негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія”.

“Зараз перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня тяжкості. Дихальна недостатність – 0. В дотації кисню не потребує. Стан Олени Зеленської стабільний”, – йдеться в повідомленні.

Дружина президента проходить антибактеріальну терапію, знаходиться в ізоляції під наглядом лікарів. Володимир Зеленський і його діти завтра будуть здавати повторні ПЛР-тести.