Відповідне відео опубліковане SpaceX на YouTube.

На відео показано дозаправлення космічного корабля на орбіті та повернення на Землю першого ступеня Starship.

Зокрема компанія зобразила оновлену версію багаторазового космічного корабля, який планується використати для міжпланетних подорожей. Наприклад, на Марс та Місяць.

Задля старту з нашої планети використають перший ступінь Starship, ракету-носій, що має назву Super Heavy. Її другий ступінь потрібен, аби набрати орбітальну швидкість. Водночас коли обидві ракети повертатимуться на Землю, їх “спіймає” Mechazilla – вежа орбітального пускового комплексу.

Також засновник компанії SpaceX Ілон Маск певен, що космічний корабель виведуть на навколоземну орбіту вже у 2022 році. Але для його запуску мають надати дозвіл у Федеральному авіаційному управлінні Сполучених Штатів.

Watch live as Elon provides an update on the development of Starship → https://t.co/pxgvgTWzrx https://t.co/eGP6jugjkg

— SpaceX (@SpaceX) February 11, 2022