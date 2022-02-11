Відповідне відео опубліковане SpaceX на YouTube.
На відео показано дозаправлення космічного корабля на орбіті та повернення на Землю першого ступеня Starship.
Зокрема компанія зобразила оновлену версію багаторазового космічного корабля, який планується використати для міжпланетних подорожей. Наприклад, на Марс та Місяць.
Задля старту з нашої планети використають перший ступінь Starship, ракету-носій, що має назву Super Heavy. Її другий ступінь потрібен, аби набрати орбітальну швидкість. Водночас коли обидві ракети повертатимуться на Землю, їх “спіймає” Mechazilla – вежа орбітального пускового комплексу.
Також засновник компанії SpaceX Ілон Маск певен, що космічний корабель виведуть на навколоземну орбіту вже у 2022 році. Але для його запуску мають надати дозвіл у Федеральному авіаційному управлінні Сполучених Штатів.
Watch live as Elon provides an update on the development of Starship → https://t.co/pxgvgTWzrx https://t.co/eGP6jugjkg
— SpaceX (@SpaceX) February 11, 2022
- Нагадаємо, що вчора SpaceX зібрала повноцінний прототип ракети Starship з обома щаблями. Засновник SpaceX Ілон Маск показав процес встановлення космічного корабля Starship на ракету Super Heavy за допомогою 140-метрової вежі з маніпулятором “Мехазілла” (Mechazilla).
- Кількість активних супутників у нічному небі збільшилася більш ніж удвічі з 2019 року — з 2200 до 5000. Здебільшого це пов’язано зі Starlink, проєктом SpaceX, спрямованим на поширення інтернету у будь-якій точці світу через “мегасузір’я” супутників.
- У Флориді в США 13 січня компанія Ілона Маска SpaceX запустила ракету SpaseX Falcon 9 з українським супутником. “Січ 2-30” розробили та виробили в державному конструкторському бюро “Південне” в Дніпрі.