Відповідну інформацію Ілон Маск опублікував у Twitter.
— Elon Musk (@elonmusk) February 10, 2022
На ракету-носій встановили останній прототип Starship, який отримав назву Ship 20. Перший орбітальний випробувальний політ корабля заплановано на кінець 2022 року.
— Elon Musk (@elonmusk) February 10, 2022
Процес було налагоджено, тому обійшлося без непередбачуваних ситуацій. За усім з повітря спостерігали дрони.
— Elon Musk (@elonmusk) February 10, 2022
SpaceX вперше зібрала повноцінний прототип ракети Starship з обома щаблями у серпні 2021 року. Після цього ракету знову розібрали для додаткових випробувань обох щаблів окремо.
Але тоді Starship 20 насунули на Super Heavy Booster 4 просто для “примірки” за допомогою великого автокрана, а сьогодні частини з’єднали повноцінно – ракета повністю готова до першого орбітального польоту.
Затримка – за американським регулятором FAA, який має видати компанії Ілона Маска відповідний дозвіл. Донедавна SpaceX планувала перший орбітальний запуск Starship на січень 2022 року, але наприкінці 2021 року американський регулятор FAA відстрочив публікацію рішення щодо обов’язкової екологічної експертизи до 28 лютого 2022 року.
До слова, після введення в експлуатацію система Super Heavy + Starship, буде доставляти вантажі і людей на навколоземну орбіту, Місяць та Марс. Проєкт стане наймасштабнішим за всю історію освоєння космосу.
Ракета зможе виводити на низьку навколоземну орбіту вантажі масою до 150 тонн повністю в багаторазовій конфігурації – з поверненням обох щаблів (Super Heavy та Starship) на Землю, а також можливістю стикування і дозаправки на орбіті.
- Кількість активних супутників у нічному небі збільшилася більш ніж удвічі з 2019 року — з 2200 до 5000. Здебільшого це пов’язано зі Starlink, проєктом SpaceX, спрямованим на поширення інтернету у будь-якій точці світу через “мегасузір’я” супутників.
- У Флориді в США 13 січня компанія Ілона Маска SpaceX запустила ракету SpaseX Falcon 9 з українським супутником. “Січ 2-30” розробили та виробили в державному конструкторському бюро “Південне” в Дніпрі.
- Нагадаємо, що Україна протягом п’яти років має намір вступити до Європейського космічного агентства та побудувати власний космодром.
- Також завдяки зонду InSight вчені отримують інформацію про планету. Апарат наразі працює в економному режимі, він має відновити роботу наступного тижня.