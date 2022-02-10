Сьогодні вранці SpaceX зібрала повноцінний прототип ракети Starship з обома щаблями. Засновник SpaceX Ілон Маск показав процес встановлення космічного корабля Starship на ракету Super Heavy за допомогою 140-метрової вежі з маніпулятором "Мехазілла" (Mechazilla).

Відповідну інформацію Ілон Маск опублікував у Twitter.

На ракету-носій встановили останній прототип Starship, який отримав назву Ship 20. Перший орбітальний випробувальний політ корабля заплановано на кінець 2022 року.

Процес було налагоджено, тому обійшлося без непередбачуваних ситуацій. За усім з повітря спостерігали дрони.

SpaceX вперше зібрала повноцінний прототип ракети Starship з обома щаблями у серпні 2021 року. Після цього ракету знову розібрали для додаткових випробувань обох щаблів окремо.

Але тоді Starship 20 насунули на Super Heavy Booster 4 просто для “примірки” за допомогою великого автокрана, а сьогодні частини з’єднали повноцінно – ракета повністю готова до першого орбітального польоту.

Затримка – за американським регулятором FAA, який має видати компанії Ілона Маска відповідний дозвіл. Донедавна SpaceX планувала перший орбітальний запуск Starship на січень 2022 року, але наприкінці 2021 року американський регулятор FAA відстрочив публікацію рішення щодо обов’язкової екологічної експертизи до 28 лютого 2022 року.

До слова, після введення в експлуатацію система Super Heavy + Starship, буде доставляти вантажі і людей на навколоземну орбіту, Місяць та Марс. Проєкт стане наймасштабнішим за всю історію освоєння космосу.

Ракета зможе виводити на низьку навколоземну орбіту вантажі масою до 150 тонн повністю в багаторазовій конфігурації – з поверненням обох щаблів (Super Heavy та Starship) на Землю, а також можливістю стикування і дозаправки на орбіті.