Спеціальний представник уряду Китаю Лі Хуей протягом травня відвідав низку європейських країн, де зустрівся з місцевими дипломатами, закликавши їх негайно вимагати перемир'я між Україною та РФ. Попри те, що у такий спосіб країна-агресор збереже контроль над тимчасово окупованими територіями.

Джерело: Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела серед європейських дипломатів.

Під час візитів до європейських столиць Лі Хуей закликав колег вимагати негайного перемир’я, внаслідок якого Росія збереже контроль над тимчасово окупованими територіями України. Також, за його словами, Європа має діяти незалежно від США.

На думку європейських дипломатів, заяви Лі не були щирими. Водночас у Китаї хотіли перевірити рівень об’єднаності західних союзників України.

Під час дискусій колеги просили Лі Хуея про продовження тиску на РФ з боку КНР щодо невикористання ядерної зброї. Також звучали прохання, аби Китай не надавав РФ зброю та засудив російське повномасштабне вторгнення.

Китайському посланцю, зокрема, було запропоновано приєднатися до міжнародних зусиль щодо демілітаризації Запорізької АЕС.

ДОВІДКА. Лі Хуей — спеціальний представник КНР з Євразії. Протягом 16-17 травня він відвідав Україну, а згодом побував у Варшаві, Берліні, Парижі та Брюсселі.