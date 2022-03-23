Агенція внутрішньої безпеки Польщі затримала поляка, якого підозрюють у шпигунстві на користь російської розвідки. Йому загрожує позбавлення волі строком до 15 років.

Про це повідомляє PAP.

Відомо, що громадянин Польщі працював у Варшаві в архівному відділі РАЦСу та мав доступ до його фондів, Центрального архіву історичних записів і Державного архіву Варшави. За словами речника міністра-координатора спецслужб Станіслава Жарина, зловмисник копіював дані й передавав їх Службі зовнішньої розвідки Російської Федерації.

“Через характер документів, зібраних у зазначених фондах, діяльність підозрюваного становила загрозу внутрішній та зовнішній безпеці Польщі”, — наголосив Жарин.

Пізніше Національна прокуратура обвинуватила його у шпигунській діяльності для іноземної розвідки й службовому злочинні — порушенні повноважень. Такі дії караються позбавленням волі строком до 15 років.