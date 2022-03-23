Про це повідомляє PAP.
Відомо, що громадянин Польщі працював у Варшаві в архівному відділі РАЦСу та мав доступ до його фондів, Центрального архіву історичних записів і Державного архіву Варшави. За словами речника міністра-координатора спецслужб Станіслава Жарина, зловмисник копіював дані й передавав їх Службі зовнішньої розвідки Російської Федерації.
“Через характер документів, зібраних у зазначених фондах, діяльність підозрюваного становила загрозу внутрішній та зовнішній безпеці Польщі”, — наголосив Жарин.
Пізніше Національна прокуратура обвинуватила його у шпигунській діяльності для іноземної розвідки й службовому злочинні — порушенні повноважень. Такі дії караються позбавленням волі строком до 15 років.
- Водночас військових Білорусі намагаються схилити на війну з Україною за грошову винагороду. Солдатам пропонують зарплатню в $1000-1500 на місяць із пільгами на навчання у вишах Росії.
- Також польський уряд запропонував виключити Росію з групи країн “Великої двадцятки”. На такий запит міністр економічного розвитку і технологій Польщі Петро Новак отримав “позитивну відповідь”.
- Зокрема польська влада вирішила вислати з Польщі близько 40 російських дипломатів за їхню діяльність, що не відповідає статусу дипломата, що мовою дипломатії означає шпигунство, неофіційно повідомили в урядових джерелах.