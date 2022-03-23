Військових Білорусі намагаються схилити на війну з Україною за грошову винагороду. Солдатам пропонують зарплатню в $1000-1500 на місяць із пільгами на навчання у вишах Росії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Співробітники російських спецслужб вивчають морально-психологічний стан військовослужбовців Білорусі. Вони проводять із рядовими складами “індивідуальні бесіди”.

“Таким чином путінські емісари намагаються схилити білоруських військових до участі у війні з Україною, нехай навіть не у складі ЗС Білорусі”, — йдеться у повідомленні.

Серед вишів пропонують, наприклад, пільги на навчання в рязанському повітрянодесантному командному училищі. Тих, хто відмовляється перевіряють “на зв’язки з опозицією”, а нелояльних командирів замінюють. Подібні випадки розвідка фіксувала у 103-ій повітрянодесантній дивізії ЗС Білорусі та Гомельській прикордонній групі.