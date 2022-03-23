Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Співробітники російських спецслужб вивчають морально-психологічний стан військовослужбовців Білорусі. Вони проводять із рядовими складами “індивідуальні бесіди”.
“Таким чином путінські емісари намагаються схилити білоруських військових до участі у війні з Україною, нехай навіть не у складі ЗС Білорусі”, — йдеться у повідомленні.
Серед вишів пропонують, наприклад, пільги на навчання в рязанському повітрянодесантному командному училищі. Тих, хто відмовляється перевіряють “на зв’язки з опозицією”, а нелояльних командирів замінюють. Подібні випадки розвідка фіксувала у 103-ій повітрянодесантній дивізії ЗС Білорусі та Гомельській прикордонній групі.
- Нагадаємо, Білорусь заявила, що відвела десант до пункту постійної дислокації. Зазначено, що військові виконали роботи з укріплення ділянок державної межі країни, тому вони повернулися з кордону України.
- Білоруси вдаються до актів “рейкового спротиву”, зупиняючи російські поїзди на території Білорусі.
- Генштаб ЗСУ повідомив актуальну інформацію щодо втрат ворога. Також у Генштабі зауважили, що бачать ознаки підготовки збройних сил Білорусі до вторгнення в Україну.