У Киеві на території университету ім. Т. Шевченка проходить з'їзд партії "Слуга народу", на якому оголосили кандидатів у депутати Київської міської ради.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Першим на з’зді виступив президент Володимир Зеленський. Він сказав, що у столиці наразі багато проблем: численні затори, “тимчасові” ремонти мостів і багато іншого.

“Київ в одному з рейтингів посів 173 місце. Він поступився місцем столиці Габону, Уганди. Серед українських міст, які визнали найкращими для життя, Київ не увійшов навіть у першу десятку”, – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що хоче бачити Київ, який потопає в цвіті каштанів, а не мафах біля станції метро; хоче, аби мешканці столиці не шукали місце для паркування.

Після своєї промови Володимир Зеленський запросив на сцену Ірину Верещук, кандидатку від “Слуги народу” на посаду мера Києва.

Ірина Верещук назвала 10 проблем Києва, які потребують нагального вирішення, а саме: незаконні, хаотичні забудови, поганий стан повітря, відсутність сміттєпереробного заводу, затори на дорогах, занедбана “соціалка”, низька якість ЖКП, мала комплектація міста громадським транспортом, низький рівень інклюзивності міського простору, афери на ринку житла. Останньою проблемою для міста Верещук назвала нинішнього мера Віталія Кличка.

Після виступу Ірини Верещук представили команду “слуг” у Київраду.

Кандидати в депутати Київської міської ради наступні:

громадська діячка, координаторка створення скверу Небесної Сотні Євгенія Кулеба;

правозахисник, юрист, телеведучий Михайло Присяжнюк;

юрист-кримінолог Ганна Маляр;

заслужений майстер спорту, перший чемпіон світу з дзюдо в історії України – Георгій Зантарая;

підприємець, меценат, громадський активіст Владислав Трубіцин;

приватний підприємець, громадський діяч, правозахисник Юрій Федоренко;

громадський діяч Віталій Селик;

заступник міністра освіти і науки України, доктор економічних наук Андрій Вітренко;

призерка Олімпійських ігор з легкої атлетики Олена Говорова;

Ксенія Семенова, освітянка;

доброволець, керівник громадської організації “Ветеранська справа” Олексій Кисельов;

президент асоціації шеф-кухарів України Ігор Брагін;

ресторатор, нардеп від “Слуги народу” Микола Тищенко.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви