Фракція "Слуги народу" на своєму засіданні провела праймеріз кандидатів для участі у виборах київського міського голови. Перемогу здобула Ірина Верещук.

Про це повідомив народний депутат від “Слуги народу” Олександр Качура.

“Кандидатом від “Слуги народу” на київських виборах буде Верещук Ірина. Вітаю! Тепер всі кандидати повинні об’єднатися для перемоги над ОЗУ Кличко”, – написав Качура.

Єдиного кандидата вибирали серед п’яти народних депутатів від монобільшості (Олександр Качура, Ірина Верещук, Олександр Дубінський, Микола Тищенко та Дмитро Гурін).

Праймеріз проходив за участю глави держави Володимира Зеленського та представників Офісу президента.

Народний депутат від “Слуги народу” Галина Янченко розповіла, що перед фракцією виступили 5 претендентів – Микола Тищенко, Ірина Верещук, Олександр Качура, Дмитро Гурін і Олександр Дубінський.

Для визначення єдиного кандидата Зеленський запропонував 3 критерії:

Підтримка фракції (таємне голосування). Підтримка жителів Києва (результати соціологічного опитування). Підтримка Зеленського.

За перемогу в кожному критерії претендент отримав 1 бал, а єдиним кандидатом став той, хто набрав найбільшу кількість балів.