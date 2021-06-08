На суді в Нідерландах у справі про катастрофу рейсу MH17 у небі над Донбасом, що сталася в липні 2014 року, прозвучали свідчення осіб, які були ймовірними свідками пуску ракети ЗРК "Бук" у бік пасажирського літака.

Про це повідомляє українська служба ВВС.

Свідків допитували як представники Міжнародної слідчої групи (JIT), так і слідчий суддя. Загалом 20 свідків заявили, що бачили у небі слід від пуску якоїсь ракети. 12 з них також чули гуркіт чи вибух, що передували появі у небі цього сліду. З цих 12 вісім безпосередньо бачили або чули політ ракети в небі.

Відповідаючи на запитання про можливе місце пуску ракети, більшість опитаних свідків вказали напрям лівіше від населеного пункту Сніжне (у липні 2014 року, як і зараз, цей населений пункт перебуває під контролем сил самопроголошеної “Донецької народної республіки”).

Дехто з очевидців називав більш точну локацію — місце неподалік від Савур-Могили або ж село Первомайське.

Ці заяви збігаються з розрахунками бельгійських експертів і висновком слідства про те, що Boeing збили ракетою, що випустили з поля поблизу села Первомайське в районі Сніжного.

При цьому 11 свідків, які чули запуск ракети, заявили, що того ж дня самі бачили ЗРК “Бук” або чули про те, що він міститься в цій місцевості. Троє свідків твердять, що були безпосередньо у місці запуску ракети.

Один свідок заявив, що під час падіння MH17 він перебував на блок-посту бойовиків “ДНР” неподалік села Первомайське. Він сказав, що почув гуркіт, потім свист і звук вибуху в небі, а за кілька секунд на землю почали падати уламки літака.

Дані телефонного білінгу цього свідка підтвердили факт того, що він перебував у районі катастрофи 17 липня.

Пізніше представник Conflict Intelligence Team (CIT) із залу суду повідомив деталі показань свідка пуску ракети.

Ця людина входила до групи бойовика Леоніда Харченка (обвинувачений). Він розповів, що охороняв від «українських терористів» перехрестя між Сніжним і Маринівкою. Він почув звуки гусеничної машини та побачив у тіні дерев “Бук”. Незабаром він почув гучний ляскіт і побачив політ ракети по кривій. Він сказав, що ракета вибухнула біля кабіни літака, і той пішов різко вниз.

Свідок зазначив, що військових літаків поруч не було, і він сильно здивувався, що ракету випустили по лайнеру. Після пуску він ще раз бачив «Бук», який їхав вже без однієї ракети.

Нагадаємо, що Boeing-777 рейсу MH17 був збитий терористами в небі над Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера знаходилось 298 осіб. Всі вони загинули.