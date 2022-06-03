Високий суд Лондона переніс засідання в справі за позовом "ПриватБанку" проти колишніх власників - бізнесмена Ігоря Коломойського та його ділового партнера Геннадія Боголюбова, яке мало відбутися в червні 2022 року. Проте після клопотання суд переніс слухання на рік.

Про це в інтерв’ю Forbes розповів СЕО банку Герхард Бьош.

У клопотанні до суду представники Коломойського та Боголюбова зазначили, що війна в Україні істотним чином вплинула на їхню спроможність брати участь у засіданнях. Водночас “ПриватБанк” виступив проти перенесення.

“Слухання дійсно мали б розпочатися в червні цього року, однак, на жаль, попри наші намагання та бездоганну позицію Високий суд Лондона задовольнив клопотання відповідачів про перенесення слухання. Наразі воно заплановане на червень 2023 року”, — зазначив СЕО.

Це означає, що банк продовжить нараховувати відсотки в розмірі близько $500 000 щодня, що збільшить суму позову майже до $4,5 млрд.

“Згідно з позицією відповідачів, війна в Україні істотним чином вплинула на їхню спроможність брати участь у засіданнях цього року. Хоча позитивним залишається те, що на суму позову продовжуватимуть нараховуватися проценти в розмірі близько $500 000 щодня, що збільшить суму позову майже до $4,5 млрд”, — сказав Бьош.

За його словами, на тлі війни “ПриватБанк” не змінив свою позицію та хоче повернути всі кошти, що були виведені незаконним чином.