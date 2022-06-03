Про це в інтерв’ю Forbes розповів СЕО банку Герхард Бьош.
У клопотанні до суду представники Коломойського та Боголюбова зазначили, що війна в Україні істотним чином вплинула на їхню спроможність брати участь у засіданнях. Водночас “ПриватБанк” виступив проти перенесення.
“Слухання дійсно мали б розпочатися в червні цього року, однак, на жаль, попри наші намагання та бездоганну позицію Високий суд Лондона задовольнив клопотання відповідачів про перенесення слухання. Наразі воно заплановане на червень 2023 року”, — зазначив СЕО.
Це означає, що банк продовжить нараховувати відсотки в розмірі близько $500 000 щодня, що збільшить суму позову майже до $4,5 млрд.
“Згідно з позицією відповідачів, війна в Україні істотним чином вплинула на їхню спроможність брати участь у засіданнях цього року. Хоча позитивним залишається те, що на суму позову продовжуватимуть нараховуватися проценти в розмірі близько $500 000 щодня, що збільшить суму позову майже до $4,5 млрд”, — сказав Бьош.
За його словами, на тлі війни “ПриватБанк” не змінив свою позицію та хоче повернути всі кошти, що були виведені незаконним чином.
- Раніше “ПриватБанк” 19 листопада вручив своїм колишнім власникам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову судовий позов.
- Також англійський суд зобов’язав колишніх власників “ПриватБанку” Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших компаній-відповідачів додатково сплатити банку 1 млн фунтів стерлінгів (понад 38,3 млн грн).
- Шостий апеляційний адміністративний суд Києва 26 листопада 2020 року мав поновити розгляд скарги на рішення Окружного адміністративного суду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації “ПриватБанку“. Однак засідання перенесли.