Відповідна заява опублікована на сайті комітету.

Нідерландський Гельсінський комітет наголошує на тому, що вирок Стерненку, озвучений Приморським судом Одеси, був політично вмотивованим, зважаючи на його діяльність як активіста та контекст щодо конфронтації з мером Одеси Геннадієм Трухановим.

Правозахисники зазначають, що ухвалення судом рішення щодо звинувачень у ймовірному викраденні одеського функціонера Сергія Щербича і ймовірної крадіжки у нього 300 гривень у той час, як строк давності обвинувачення щодо його викрадення сплив, “є явним порушенням як кримінального кодексу, так і права Стерненка на справедливий судовий розгляд”.

Також правозахисники наголошують на сумнівності пропорційності покарання, обраного Стерненку.

“В той час, як вбивці активістки з Херсона, Катерини Гандзюк, були засуджені до позбавлення волі строком від 3 до 6 років, вирок Стерненко до позбавлення волі терміном понад 7 років підтверджує думку багатьох про те, що весь судовий розгляд був політично мотивованим і направленим на те, щоб послати лякаючий сигнал всім, хто виступає проти корупції в Україні”, — переконані в організації.

Занепокоєння правозахисників викликає і “незвичайно особиста” участь генеральної прокурорки Ірини Венедиктової і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також те, що справу розглядав суддя, який, на переконання Громадської ради доброчесності, не відповідає критеріям сумлінності та професійної етики.

“Деякі спостерігачі розглядають цей випадок як ще один приклад системної кризи, що відбувається в українській судовій системі та правоохоронних органах, який необхідно терміново подолати за допомогою такої необхідної реформи”, — наголошують в організації.

Нідерландський Гельсінський комітет та Центр з прав людини ZMINA закликали українську владу забезпечити справедливий суд над Стерненком впродовж усього апеляційного процесу і шукати співмірні альтернативи його вироку.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна. Про справу, за якою Стерненко отримав вирок, у деталях — в матеріалі #Букв.

На підтримку Сергія Стерненка та інших політичних в’язнів відбувалися численні акції протесту. Після останньої з них, яка відбулася 20 березня, оголосили про підозри 7 особам. #Букви розповідали, які докази зібрала Національна поліція.

Відомий гонконзький активіст та політик, лідер партії Youngspiration, що виступає за незалежність Гонконгу, Баджіо Лун відреагував на переслідування учасників акції протесту під Офісом президента 20 березня.

Довідка. Нідерландський Гельсінський комітет — це неурядова організація, яка просуває права людини та виступає за зміцнення верховенство права та демократію у всіх країнах Європи, включаючи країни Центральної Азії, які беруть участь в ОБСЄ. Робота організації сконцентрована на виконанні проєктів щодо посилення правового захисту та вдосконалення державної політики, що стосується вразливих груп, та підтримці правозахисних неурядових організацій у протистоянні урядовому тиску.