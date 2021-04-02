«Цільові репресії»: гонконзький політик прокоментував переслідування Ратушного та інших активістів

Про це він написав у своєму Facebook.
Зокрема, Лун виступив на захист Романа Ратушного та інших українських активістів, яких звинувачують у хуліганстві.
“Група молодих людей і громада зібралися, щоб вимагати справедливості та реформування через графіті й запалення фаєрів. Реального конфлікту з поліцією не було та ніхто не постраждав”, – написав він.
Лун підкреслив, що після акції протесту затримали сімох активістів. Їм загрожує реальний термін.
Політик назвав такі дії правоохоронних органів “цільовими репресіями”, а підозру Ратушному – “одним з очевидних прикладів” санкцій з боку держави без належних на те підстав.
Довідка. Баджіо Лун – гонконзький політик та громадський активіст. У січні 2015 він заснував партію Youngspiration з групою однодумців, які брали участь у Революції парасольок 2014 року. Його головними ідеями стали проголошення Незалежності Гонконгу, протидія напливу китайських іммігрантів та туристів тощо. Балотувався до районних рад Гонконгу під час виборів 2015 року, проте він програв пропекінським кандидатам.
Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо
20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.
21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:
- лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов;
- представник ГО “Гонор” Олексій Білковський;
- ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);
- ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;
- Гаджимурадов Давид.
24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента. 29 березня Ратушного відправили під домашній арешт.
24 березня Печерський райсуд обрав запобіжний захід активісту, лідеру ГО “Невідомий патріот” Євгену Строканю. Його відправили під домашній арешт.
За словами Строканя, поліціянти вистежили його для вручення підозри, коли він рухався від Печерського суду, де відбувалася акція на підтримку іншого фігуранта справи щодо акції під ОПУ — Влада Сорда.
Влада Сорда теж відправили під домашній арешт.