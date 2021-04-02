«Цільові репресії»: гонконзький політик прокоментував переслідування Ратушного та інших активістів

Відомий гонконзький активіст та політик, лідер партії Youngspiration, що виступає за незалежність Гонконгу, Баджіо Лун прокоментував переслідування учасників акції протесту під Офісом президента 20 березня.

Про це він написав у своєму Facebook.

Зокрема, Лун виступив на захист Романа Ратушного та інших українських активістів, яких звинувачують у хуліганстві.

“Група молодих людей і громада зібралися, щоб вимагати справедливості та реформування через графіті й запалення фаєрів. Реального конфлікту з поліцією не було та ніхто не постраждав”, – написав він.

Лун підкреслив, що після акції протесту затримали сімох активістів. Їм загрожує реальний термін.

Політик назвав такі дії правоохоронних органів “цільовими репресіями”, а підозру Ратушному – “одним з очевидних прикладів” санкцій з боку держави без належних на те підстав.

Довідка. Баджіо Лун – гонконзький політик та громадський активіст. У січні 2015 він заснував партію Youngspiration з групою однодумців, які брали участь у Революції парасольок 2014 року. Його головними ідеями стали проголошення Незалежності Гонконгу, протидія напливу китайських іммігрантів та туристів тощо. Балотувався до районних рад Гонконгу під час виборів 2015 року, проте він програв пропекінським кандидатам.